Bancos y FUNDEMAS impulsarán las finanzas sostenibles en El Salvador

Por revistaeyn.com La Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), junto a sus bancos miembros, y la Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS), anunciaron una alianza estratégica para promover las finanzas sostenibles en El Salvador. En la conferencia, representantes de los bancos privados reafirmaron su compromiso de continuar trabajando en la transición hacia una economía más inclusiva y resiliente, que contribuya a fortalecer la competitividad empresarial y la calidad de vida de la población.

El evento incluyó las intervenciones de representantes de FUNDEMAS, quienes destacaron la importancia de las finanzas sostenibles como motor del desarrollo sostenible, y de ABANSA, que subrayó el rol del sistema financiero en generar impacto positivo en la sociedad salvadoreña. Este anuncio es también la antesala de la Jornada de Finanzas Sostenibles, que se desarrollará el miércoles 22 de octubre en el marco de la Semana de la Sostenibilidad y RSE 2025, bajo el título “Finanzas sostenibles: Banca, inclusión y sostenibilidad”.