FUNDEMAS anuncia nueva edición de la Semana de la Sostenibilidad y RSE 2025

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS) anunció la celebración de la décimo tercera edición de la Semana de la Sostenibilidad y RSE 2025, el evento empresarial más relevante de sostenibilidad en El Salvador. La Semana de la Sostenibilidad y RSE, que tendrá lugar del 21 al 23 de octubre en el Hotel Sheraton Presidente, reúne cada año a más de 1,500 participantes entre líderes empresariales, representantes de pequeñas, medianas y grandes empresas, organismos no gubernamentales, cooperación internacional, universidades y sociedad civil.

“La Semana de la Sostenibilidad y RSE es más que un evento: es una plataforma de alianzas, conocimiento y acción colectiva que busca acelerar la transformación empresarial hacia un futuro más próspero, inclusivo y verde para El Salvador”, afirmó Haydée de Trigueros, Directora ejecutiva de FUNDEMAS. Este espacio se ha consolidado como el principal punto de encuentro para dialogar, inspirar e intercambiar experiencias sobre sostenibilidad, innovación y responsabilidad social empresarial, generando alianzas que impulsan la competitividad y resiliencia del país.

ESTRATEGIA SOSTENIBLE

Javier Benavides, gerente de reputación y sostenibilidad de Industrias La Constancia, ​​​​​​señaló que la compañía no tiene una estrategia de sostenibilidad y una estrategia de negocio, sino que es una sola estrategia. "La estrategia del negocio tiene que ser una estrategia sostenible, porque así generamos valor económico al negocio, generamos valor a lo a lo ambiental y a lo social generando impacto y desarrollo sostenible en el país", afirmó Benavides. La agenda de este año se desarrollará en torno a cuatro grandes jornadas temáticas que abordan los retos más urgentes para el sector empresarial: Tendencias que transforman; Enlazando generaciones y capacidades para el trabajo; Banca, inclusión y sostenibilidad; Inversión para la sostenibilidad y Reto de los negocios en el siglo XXI.