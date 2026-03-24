Fusión entre Puig y Estée Lauder crearía el tercer grupo mundial de cosmética

Por: EFE

El grupo resultante de la operación, que ambas firmas están negociando, quedaría por detrás de los gigantes L’Oréal, con un valor de 186.000 millones de euros, y cerca de Galderma, valorada en unos 37.000 millones de euros.

Estée Lauder es una firma centrada en el cuidado de la piel (49 % de las ventas) y el maquillaje (29 %), mientras que Puig está especializada en fragancias (72 %), por lo que la combinación de ambas crearía un portafolio más equilibrado, en el que el segmento de cuidado de la piel representaría un 38 % de las ventas, los perfumes un 34 % y el maquillaje un 26 %, según las estimaciones del banco de inversión Jefferies.

La entidad sostiene que la operación es "financieramente atractiva sobre el papel" y elevaría en torno a un 15 % el beneficio por acción de la compañía estadounidense -sin contar sinergias-, inmersa en un proceso de reestructuración y con pérdidas en el año fiscal 2025.

La combinación de ambos negocios en una única firma, con unos ingresos de más de 17.000 millones de euros, permitiría a Estée Lauder contar con un mayor portfolio de fragancias y diversificar sus mercados hacia Europa y Latinoamérica, mientras que Puig tendría la "oportunidad de formar parte de un grupo de belleza mayor y más equilibrado", según el análisis de JP Morgan.