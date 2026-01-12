Aerolíneas de bajo costo estadounidenses Allegiant y Sun Country acuerdan fusión

POR EFE

Las aerolíneas de bajo costo estadounidenses Allegiant y Sun Country anunciaron este domingo su fusión, con la que pretenden crear a una nueva firma "centrada en ocio" y con más "destinos populares de vacaciones" en EE.UU. y el extranjero.

Según un comunicado, Allegiant comprará a su rival por unos 1.500 millones de dólares, incluyendo una deuda de 400 millones, en una operación en efectivo y acciones que esperan cerrar en la segunda mitad de 2026, previa aprobación de los reguladores y los accionistas.

"La fusión creará una aerolínea de EEUU centrada en el ocio, ampliando el servicio a más destinos populares de vacaciones en todo EEUU, así como destinos internacionales, y dando a más gente acceso a viajes aéreos asequibles y convenientes", indica la nota.