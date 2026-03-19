Finanzas

BAC culmina compra de Multibank y refuerza presencia en Panamá

La fusión sumará activos combinados superiores a US$45.000 millones. Este proceso está sujeto a la autorización de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP). Hasta entonces, ambas instituciones continuarán operando de forma independiente.

  • BAC culmina compra de Multibank y refuerza presencia en Panamá

    Mientras se completa el proceso regulatorio, ambas instituciones continuarán operando de manera independiente. FOTO E&N
2026-03-19

Por Gabriela Melara – revistaeyn.com

BAC anunció que ha concretado la compra mayoritaria de Multi Financial Group, con lo que pasa a controlar Multibank y sus subsidiarias. “Con la transferencia efectiva de las acciones, BAC se convierte en accionista controlador de MFG y, por ende, de Multibank”, apunta el comunicado.

Este proceso- sujeto a la autorización de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)- avanza hacia una integración que creará una de las plataformas bancarias más robustas del país, con activos combinados superiores a US$45.000 millones.

Con esta operación, BAC refuerza su liderazgo en Panamá y en la región.

“Con la culminación de esta operación damos un paso firme para poner a disposición de los panameños todo el alcance regional (...) Esta adquisición reafirma nuestra confianza en Panamá y en la región centroamericana. A nivel regional, consolida nuestro liderazgo en activos, cartera y depósitos; y en Panamá, nos posiciona como el segundo banco en cartera y el tercero en activos y depósitos”, apuntó Rodolfo Tabash Espinach, presidente y CEO de BAC.

De acuerdo con cifras financieras al cierre de 2025, BAC reporta activos por US$40.7 mil millones, mientras que Multibank suma US$5 mil millones, además de una cartera de crédito conjunta superior a US$32 mil millones y depósitos que superan los US$33 mil millones, según las cifras enviadas en la comunicación oficial. En cuanto a clientes son más de seis millones.

Este proceso de adquisición se dio a conocer en octubre de 2025, por medio de BAC Holding International (BHI).

BAC se interesa por adquirir a Multibank en Panamá

En ese momento se indicaba que la transacción se llevaría a cabo una vez que las asambleas de accionistas y las juntas directivas correspondientes brindaran sus autorizaciones para la firma de los acuerdos y que las entidades reguladoras otorgaran su respectiva aprobación.

LA NUEVA ENTIDAD BAC-MULTIBANK

La junta directiva de BAC Panamá ratificó a Ramón Chiari Brin como presidente ejecutivo de la entidad resultante, aportando 36 años de experiencia en la banca panameña.

La entidad combinada posterior a la fusión contará con una plataforma más robusta para innovar, ampliar beneficios y profundizar el acompañamiento a personas y empresas en Panamá, apoyada por capacidades digitales, solidez financiera y estándares de servicio reconocidos.

Mientras se completa el proceso regulatorio, ambas instituciones continuarán operando de manera independiente, manteniendo sus servicios y canales sin cambios para los clientes.

BAC International Corp. (“BIC”) es la entidad panameña holding propietaria del 99.996% de las acciones emitidas y en circulación de BAC International Bank, Inc. (“BIB”) y, por su parte, Multi Financial Group Inc. (“MFG”) es la entidad panameña propietaria del 100 % de las acciones emitidas y en circulación de Multibank, Inc., y subsidiarias, las cuales incluyen Multibank Seguros, S.A., y Multi Securities, Inc.

Gabriela Melara
Gabriela Melara
Editora Digital Regional

Periodista salvadoreña con experiencia en contenido digital. Inicié mi carrera en medios en 2009, formo parte de E&N desde 2018. Especializada en temas de negocios, realidad centroamericana y contenido digital. Enfocada en contar historias que cautiven a la audiencia.

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