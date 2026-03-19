BAC culmina compra de Multibank y refuerza presencia en Panamá

Por Gabriela Melara – revistaeyn.com
BAC anunció que ha concretado la compra mayoritaria de Multi Financial Group, con lo que pasa a controlar Multibank y sus subsidiarias. “Con la transferencia efectiva de las acciones, BAC se convierte en accionista controlador de MFG y, por ende, de Multibank”, apunta el comunicado.
Este proceso- sujeto a la autorización de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)- avanza hacia una integración que creará una de las plataformas bancarias más robustas del país, con activos combinados superiores a US$45.000 millones.
Con esta operación, BAC refuerza su liderazgo en Panamá y en la región.
“Con la culminación de esta operación damos un paso firme para poner a disposición de los panameños todo el alcance regional (...) Esta adquisición reafirma nuestra confianza en Panamá y en la región centroamericana. A nivel regional, consolida nuestro liderazgo en activos, cartera y depósitos; y en Panamá, nos posiciona como el segundo banco en cartera y el tercero en activos y depósitos”, apuntó Rodolfo Tabash Espinach, presidente y CEO de BAC.
De acuerdo con cifras financieras al cierre de 2025, BAC reporta activos por US$40.7 mil millones, mientras que Multibank suma US$5 mil millones, además de una cartera de crédito conjunta superior a US$32 mil millones y depósitos que superan los US$33 mil millones, según las cifras enviadas en la comunicación oficial. En cuanto a clientes son más de seis millones.
Este proceso de adquisición se dio a conocer en octubre de 2025, por medio de BAC Holding International (BHI).
En ese momento se indicaba que la transacción se llevaría a cabo una vez que las asambleas de accionistas y las juntas directivas correspondientes brindaran sus autorizaciones para la firma de los acuerdos y que las entidades reguladoras otorgaran su respectiva aprobación.
LA NUEVA ENTIDAD BAC-MULTIBANK
La junta directiva de BAC Panamá ratificó a Ramón Chiari Brin como presidente ejecutivo de la entidad resultante, aportando 36 años de experiencia en la banca panameña.
La entidad combinada posterior a la fusión contará con una plataforma más robusta para innovar, ampliar beneficios y profundizar el acompañamiento a personas y empresas en Panamá, apoyada por capacidades digitales, solidez financiera y estándares de servicio reconocidos.
Mientras se completa el proceso regulatorio, ambas instituciones continuarán operando de manera independiente, manteniendo sus servicios y canales sin cambios para los clientes.
BAC International Corp. (“BIC”) es la entidad panameña holding propietaria del 99.996% de las acciones emitidas y en circulación de BAC International Bank, Inc. (“BIB”) y, por su parte, Multi Financial Group Inc. (“MFG”) es la entidad panameña propietaria del 100 % de las acciones emitidas y en circulación de Multibank, Inc., y subsidiarias, las cuales incluyen Multibank Seguros, S.A., y Multi Securities, Inc.