BAC culmina compra de Multibank y refuerza presencia en Panamá

Por Gabriela Melara – revistaeyn.com

BAC anunció que ha concretado la compra mayoritaria de Multi Financial Group, con lo que pasa a controlar Multibank y sus subsidiarias. “Con la transferencia efectiva de las acciones, BAC se convierte en accionista controlador de MFG y, por ende, de Multibank”, apunta el comunicado.

Este proceso- sujeto a la autorización de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)- avanza hacia una integración que creará una de las plataformas bancarias más robustas del país, con activos combinados superiores a US$45.000 millones.

Con esta operación, BAC refuerza su liderazgo en Panamá y en la región.

“Con la culminación de esta operación damos un paso firme para poner a disposición de los panameños todo el alcance regional (...) Esta adquisición reafirma nuestra confianza en Panamá y en la región centroamericana. A nivel regional, consolida nuestro liderazgo en activos, cartera y depósitos; y en Panamá, nos posiciona como el segundo banco en cartera y el tercero en activos y depósitos”, apuntó Rodolfo Tabash Espinach, presidente y CEO de BAC.

De acuerdo con cifras financieras al cierre de 2025, BAC reporta activos por US$40.7 mil millones, mientras que Multibank suma US$5 mil millones, además de una cartera de crédito conjunta superior a US$32 mil millones y depósitos que superan los US$33 mil millones, según las cifras enviadas en la comunicación oficial. En cuanto a clientes son más de seis millones.