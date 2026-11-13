General Motors anuncia una inversión de US$550 millones en energía solar

Los proyectos, denominados Branch Solar y Lake Iris Solar, han sido desarrollados por NorthStar Clean Energy, con GM como principal cliente mediante un acuerdo virtual de compra de electricidad.

El fabricante estadounidense de automóviles General Motors (GM) anunció su mayor proyecto de energía limpia hasta la fecha, con dos instalaciones solares en el estado estadounidense de Míchigan, que supondrán una inversión conjunta de unos US$550 millones.

Las dos instalaciones tendrán una capacidad combinada de 300 megavatios, de los que el 92 % estará asignado a GM, y generarán unos 539.000 megavatios hora anuales, equivalentes al consumo eléctrico de aproximadamente 52.000 hogares.

La producción también equivale al consumo anual conjunto de tres importantes plantas de GM en Míchigan: Factory ZERO, Flint Assembly y Lansing Delta Township Assembly.

La compañía indicó que los proyectos, que han generado más de 550 empleos durante su construcción, permitirán reducir su exposición a las fluctuaciones de los precios energéticos.

GM destacó que en 2025 consiguió contratar suficiente energía renovable para compensar el 100 % de su consumo eléctrico en Estados Unidos y que desde 2018 ha reducido un 52 % sus emisiones operativas.