Gildan completa la adquisición de HanesBrands y duplica su tamaño

Por José A. Barrera – revistaeyn.com
La canadiense Gildan Activewear Inc. confirmó que este 01.12.25 completó la adquisición de HanesBrands Inc, una jugada empresarial anunciada en agosto pasado y que da paso a un gigante de la industria textil.
"Al incorporar a HanesBrands a la familia Gildan, duplicamos nuestra escala, combinando marcas icónicas con nuestra plataforma integrada verticalmente de clase mundial, de bajo coste y desbloqueando un potente motor de innovación y crecimiento”, destacó Glenn J. Chamandy, presidente y consejero delegado de Gildan en un comunicado.
Chamandy destacó que la empresa se consolida como líder mundial en el sector de la confección. “Juntos, nuestras fortalezas complementarias en ropa deportiva e interior, a través de canales y geografías, nos posicionan para servir mejor a nuestros clientes y ofrecer un valor sostenible y a largo plazo para nuestros accionistas”.
Gildan Activewear Inc. acordó en agosto adquirir Hanesbrands Inc. por un valor de US$2.100 millones.
Un comunicado de prensa de S&P Dow Jones Index indica que las acciones de HanesBrands se intercambiarán por 80 céntimos estadounidenses en efectivo y 0,102 acciones de Gildan Activewear por cada acción de HanesBrands, destaca el portal nsnews.com.
¿Cuál es el plan de Gildan?
Chamandy destacó que tras finalizar el acuerdo, Gildan tiene como prioridad ejecutar una integración colaborativa para aprovechar el valor de una plataforma ampliada y ofrecer al menos US$200 millones en sinergias de costes de ejecución, todo en línea con lo anunciado en agosto.
Tras la adquisición, Gildan cuenta con un portafolio de marcas como Gildan, Hanes, Comfort Colors, American Apparel, ALLPRO, GOLDTOE, Peds, Bali, Playtex, Maidenform y Bonds, mientras que mantiene un acuerdo de licencia exclusiva para la marca Champion en el canal de ropa impresa en Estados Unidos y Canadá.
Gildan opera en toda la cadena de producción textil, desde el hilado, pasando por la producción de textiles hasta terminar con los procesos de costura y distribución de las prendas.
Sus productos (ropa deportiva, ropa interior, calcetines, calcetería) se venden en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y América Latina a distribuidores, serigrafistas o embellecedores mayoristas, así como a tiendas minoristas y a consumidores finales, principalmente a través de plataformas de comercio electrónico.
En la región, Gildan tiene operaciones en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.