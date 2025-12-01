Gildan completa la adquisición de HanesBrands y duplica su tamaño

Empresas & Management

Con el acuerdo, la canadiense Gildan Activewear refuerza su posición en el mercado textil y consolida su presencia en Nortamérica con un portafolio de marcas ampliado.

Por José A. Barrera – revistaeyn.com La canadiense Gildan Activewear Inc. confirmó que este 01.12.25 completó la adquisición de HanesBrands Inc, una jugada empresarial anunciada en agosto pasado y que da paso a un gigante de la industria textil. "Al incorporar a HanesBrands a la familia Gildan, duplicamos nuestra escala, combinando marcas icónicas con nuestra plataforma integrada verticalmente de clase mundial, de bajo coste y desbloqueando un potente motor de innovación y crecimiento”, destacó Glenn J. Chamandy, presidente y consejero delegado de Gildan en un comunicado.

Chamandy destacó que la empresa se consolida como líder mundial en el sector de la confección. “Juntos, nuestras fortalezas complementarias en ropa deportiva e interior, a través de canales y geografías, nos posicionan para servir mejor a nuestros clientes y ofrecer un valor sostenible y a largo plazo para nuestros accionistas”. Gildan Activewear Inc. acordó en agosto adquirir Hanesbrands Inc. por un valor de US$2.100 millones. Un comunicado de prensa de S&P Dow Jones Index indica que las acciones de HanesBrands se intercambiarán por 80 céntimos estadounidenses en efectivo y 0,102 acciones de Gildan Activewear por cada acción de HanesBrands, destaca el portal nsnews.com.

¿Cuál es el plan de Gildan?