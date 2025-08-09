Gimnasios Smartfit ganan un 28 % más en el semestre con su expansión en América Latina

POR EFE

La red de gimnasios Smartfit informó este jueves que ganó 330 millones de reales (unos 60 millones de dólares/52 millones de euros) en el primer semestre del año, un 28 % más que en el mismo período del año anterior, apoyada en su creciente expansión en América Latina.

La facturación neta creció un 33 %, hasta los 3.469 millones de reales (cerca de 635 millones de dólares), según el balance presentado por la empresa brasileña.

El resultado bruto de explotación, medido por el indicador ebitda, fue de 1.096 millones de reales (200 millones de dólares aproximadamente), con un incremento del 32 %.

El número de gimnasios llegó a 1.819 unidades en 15 países latinoamericanos, con un incremento interanual de 19 %, y el número de clientes alcanzó 5,1 millones, lo que supone un aumento del 11 %.