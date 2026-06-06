Empresas & Management

Gobierno de Honduras impulsa nuevas oportunidades para jóvenes emprendedores

El Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios y la Universidad Tecnológica de Honduras firmaron una alianza estratégica para ampliar el acceso a herramientas y procesos de fortalecimiento empresarial.

  • Gobierno de Honduras impulsa nuevas oportunidades para jóvenes emprendedores

    Como parte del acuerdo, SENPRENDE ampliará el acceso a herramientas de fortalecimiento empresarial dirigidas a emprendedores y mipymes en distintas etapas de desarrollo. Foto de cortesía
2026-06-06

Por revistaeyn.com

Miles de jóvenes emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de Honduras podrán acceder a mayores oportunidades de formación, incubación y acompañamiento empresarial gracias a la alianza estratégica suscrita entre el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE) y la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).

La iniciativa busca fortalecer el ecosistema emprendedor nacional mediante programas especializados que permitan a los beneficiarios transformar sus ideas en negocios sostenibles y competitivos, capaces de responder a las exigencias de un mercado cada vez más dinámico y globalizado.

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Como parte del acuerdo, SENPRENDE ampliará el acceso a herramientas de fortalecimiento empresarial dirigidas a emprendedores y mipymes en distintas etapas de desarrollo. El objetivo es brindar acompañamiento técnico y estratégico que contribuya a la consolidación y crecimiento de los proyectos productivos.

Por su parte, la Universidad Tecnológica de Honduras pondrá a disposición su ecosistema de innovación UTH Avanza, a través del cual ofrecerá procesos de capacitación, mentoría especializada y asistencia técnica orientados al desarrollo de nuevos productos, servicios y modelos de negocio.

La cooperación también permitirá acercar el conocimiento académico a los desafíos reales del sector productivo. Para ello, se crearán espacios de práctica profesional para estudiantes universitarios, quienes podrán involucrarse en proyectos empresariales y contribuir con soluciones innovadoras para las mipymes.

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Además, la alianza fortalecerá los vínculos entre la academia, el sector emprendedor y las instituciones públicas mediante programas de innovación, transferencia de conocimiento y asistencia técnica especializada.

El director ejecutivo de SENPRENDE destacó que las más de 350.000 mipymes formalizadas en Honduras enfrentan importantes desafíos relacionados con la transformación tecnológica, la globalización y los efectos del cambio climático. A estos retos se suman miles de emprendedores que aún operan en la informalidad y que requieren apoyo para acceder a mejores oportunidades de crecimiento.

En ese contexto, señaló que recientemente se reactivaron más de 50 millones de lempiras —equivalentes a aproximadamente US$1.9 millones— destinados al apoyo de productores hondureños. Según indicó, esta medida, junto con las alianzas estratégicas con instituciones educativas, forma parte de una visión orientada a construir una economía sostenible a largo plazo.

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