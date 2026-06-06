Gobierno de Honduras impulsa nuevas oportunidades para jóvenes emprendedores

Empresas & Management

El Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios y la Universidad Tecnológica de Honduras firmaron una alianza estratégica para ampliar el acceso a herramientas y procesos de fortalecimiento empresarial.

Por revistaeyn.com Miles de jóvenes emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de Honduras podrán acceder a mayores oportunidades de formación, incubación y acompañamiento empresarial gracias a la alianza estratégica suscrita entre el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE) y la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH). La iniciativa busca fortalecer el ecosistema emprendedor nacional mediante programas especializados que permitan a los beneficiarios transformar sus ideas en negocios sostenibles y competitivos, capaces de responder a las exigencias de un mercado cada vez más dinámico y globalizado.

Como parte del acuerdo, SENPRENDE ampliará el acceso a herramientas de fortalecimiento empresarial dirigidas a emprendedores y mipymes en distintas etapas de desarrollo. El objetivo es brindar acompañamiento técnico y estratégico que contribuya a la consolidación y crecimiento de los proyectos productivos. Por su parte, la Universidad Tecnológica de Honduras pondrá a disposición su ecosistema de innovación UTH Avanza, a través del cual ofrecerá procesos de capacitación, mentoría especializada y asistencia técnica orientados al desarrollo de nuevos productos, servicios y modelos de negocio. La cooperación también permitirá acercar el conocimiento académico a los desafíos reales del sector productivo. Para ello, se crearán espacios de práctica profesional para estudiantes universitarios, quienes podrán involucrarse en proyectos empresariales y contribuir con soluciones innovadoras para las mipymes.