Gobierno de Honduras impulsa nuevas oportunidades para jóvenes emprendedores

Por revistaeyn.com
Miles de jóvenes emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de Honduras podrán acceder a mayores oportunidades de formación, incubación y acompañamiento empresarial gracias a la alianza estratégica suscrita entre el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE) y la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).
La iniciativa busca fortalecer el ecosistema emprendedor nacional mediante programas especializados que permitan a los beneficiarios transformar sus ideas en negocios sostenibles y competitivos, capaces de responder a las exigencias de un mercado cada vez más dinámico y globalizado.
Como parte del acuerdo, SENPRENDE ampliará el acceso a herramientas de fortalecimiento empresarial dirigidas a emprendedores y mipymes en distintas etapas de desarrollo. El objetivo es brindar acompañamiento técnico y estratégico que contribuya a la consolidación y crecimiento de los proyectos productivos.
Por su parte, la Universidad Tecnológica de Honduras pondrá a disposición su ecosistema de innovación UTH Avanza, a través del cual ofrecerá procesos de capacitación, mentoría especializada y asistencia técnica orientados al desarrollo de nuevos productos, servicios y modelos de negocio.
La cooperación también permitirá acercar el conocimiento académico a los desafíos reales del sector productivo. Para ello, se crearán espacios de práctica profesional para estudiantes universitarios, quienes podrán involucrarse en proyectos empresariales y contribuir con soluciones innovadoras para las mipymes.
Además, la alianza fortalecerá los vínculos entre la academia, el sector emprendedor y las instituciones públicas mediante programas de innovación, transferencia de conocimiento y asistencia técnica especializada.
El director ejecutivo de SENPRENDE destacó que las más de 350.000 mipymes formalizadas en Honduras enfrentan importantes desafíos relacionados con la transformación tecnológica, la globalización y los efectos del cambio climático. A estos retos se suman miles de emprendedores que aún operan en la informalidad y que requieren apoyo para acceder a mejores oportunidades de crecimiento.
En ese contexto, señaló que recientemente se reactivaron más de 50 millones de lempiras —equivalentes a aproximadamente US$1.9 millones— destinados al apoyo de productores hondureños. Según indicó, esta medida, junto con las alianzas estratégicas con instituciones educativas, forma parte de una visión orientada a construir una economía sostenible a largo plazo.