Coaching organizacional: La apuesta para potenciar a los mandos medios

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Un jefe mejor preparado tiene mayores posibilidades de crear ambientes laborales saludables, impulsar la productividad y fortalecer el sentido de pertenencia, señala ManpowerGroup.

Por revistaeyn.com La capacidad de adaptación se ha convertido en una de las principales ventajas competitivas de las organizaciones. En este escenario, los mandos medios ocupan un papel estratégico, ya que son los encargados de traducir las decisiones corporativas en acciones concretas. Sin embargo, muchas veces llegan a posiciones de liderazgo impulsados por su conocimiento técnico, sin haber desarrollado plenamente las competencias necesarias para dirigir equipos. Ante esta realidad, el coaching organizacional gana terreno como una herramienta para potenciar su desempeño.

De acuerdo con especialistas de ManpowerGroup, los mandos medios suelen encontrarse en una posición compleja dentro de las empresas. Son responsables de gestionar equipos, ejecutar estrategias y mantener viva la cultura organizacional, pero no siempre cuentan con los recursos necesarios para enfrentar estos desafíos. El coaching surge entonces como un mecanismo que les permite fortalecer habilidades clave para liderar en contextos cada vez más exigentes. Uno de los principales beneficios de esta práctica es el desarrollo de la autoconciencia. "Más allá de coordinar tareas o supervisar procesos, el liderazgo implica comprender cómo se toman decisiones, cómo se comunica una persona con su equipo y cómo responde ante situaciones de presión", indica ManpowerGroup. Además, contribuye al fortalecimiento de competencias fundamentales como la gestión de conflictos, la delegación de responsabilidades, la capacidad de brindar retroalimentación y la conducción de conversaciones difíciles. "Al trabajar sobre situaciones reales del entorno laboral, el aprendizaje se vuelve más práctico y aplicable, permitiendo que los líderes incorporen nuevas herramientas para enfrentar los desafíos cotidianos", apunta ManpowerGroup.