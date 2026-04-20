Gobierno de Panamá anula reglamentación de plataformas de transporte

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La reglamentación ahora anulada calificaba como un servicio de lujo a las plataformas de transporte público, y limitaba solo a los ciudadanos panameños la posibilidad de prestar el servicio.

Por Agencia EFE El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anuló el decreto que reglamentaba las plataformas como Uber o InDrive, las únicas operativas en el país, ante la lluvia de críticas de usuarios y también de sectores políticos que denunciaron que empeoraba la situación del transporte público y alimentaba a presuntas mafias en el sector. El decreto del 16 de abril de 2026 fue anulado para dar paso a un periodo de consulta ampliada con todos los sectores involucrados, a fin de lograr "una normativa clara y consensuada que permita regularizar" los servicios de transporte por plataforma garantizando con ello un "servicio óptimo", informó un comunicado de la Presidencia.

Una de las mayores críticas a la norma ahora derogada por Mulino, era que vinculaba de forma obligatoria a las plataformas con las llamadas "prestatarias o concesionarias", los entes encargados de administrar los cupos o licencias de taxis regulares, señalados de ser supuestas mafias en manos de políticos y sus allegados y de ser los responsables del pésimo servicio del sector. En Panamá, los taxis tradicionales o amarillos están clasificados como un servicio de transporte selectivo con tarifas reguladas por el Gobierno a través de la autoridad del sector, pero lo cierto es que los chóferes montan a varios pasajeros con distintos destinos y varían los precios pese a su regulación. Otro aspecto que generó críticas contra el decreto derogado fue la regulación de la tarifa de servicios de transporte a través de plataformas, por considerarse una limitación a la libre competencia y la innovación empresarial.