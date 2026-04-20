Informe: Uno de cada tres cigarrillos en Latinoamérica proviene del contrabando

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En Panamá y Ecuador el comercio ilegal de cigarrillos representa aproximadamente el 89 % y el 84 % del consumo total, respectivamente.

Por revistaeyn.com El comercio ilícito de cigarrillos se ha consolidado como uno de los principales desafíos económicos y de seguridad en la región de las Américas. Un nuevo estudio elaborado por la firma KPMG LLP, por encargo de Philip Morris Products S.A., revela que el 31,9 % de los cigarrillos consumidos en América Latina y Canadá durante 2025 provino de fuentes ilegales, una proporción que posiciona a la región como el principal foco global de este fenómeno. De acuerdo con el informe, en los 11 países analizados —entre ellos Brasil, México, Colombia y Guatemala— se consumieron cerca de 77.000 millones de cigarrillos ilícitos en 2025.

Esta cifra no solo evidencia la magnitud del mercado paralelo, sino también su impacto directo en las finanzas públicas. Según el estudio, la evasión fiscal derivada de este comercio alcanzó los US$8.500 millones en ese mismo año. “El comercio ilícito es una característica definitoria del mercado regional de cigarrillos”, señala el documento, que advierte que la incidencia en la región más que duplica el promedio global estimado, cercano al 15 %. Este comportamiento, añade, refleja la consolidación de una economía no regulada que se nutre de la demanda de productos más baratos. Para Marco Hannappel, presidente de Philip Morris International para América Latina y Canadá, el problema trasciende lo fiscal. “Estos son recursos que, de otro modo, podrían financiar bienes públicos tales como la salud, la educación, la infraestructura y la capacidad de aplicación de la ley. En cambio, son captados por un mercado ilícito”, afirmó. El ejecutivo también subrayó la necesidad de políticas públicas “basadas en datos” y de una mayor colaboración entre gobiernos y sector privado.