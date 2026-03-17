Uber y Nvidia lanzarán robotaxis con IA a partir de 2027

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Las dos compañías empezarán con una flota de vehículos para la recopilación de datos que ayudarán a entrenar a Alpamayo en las características específicas de cada ciudad.

Por Agencia EFE Uber y Nvidia anunciaron un acuerdo para lanzar una red global de robotaxis basada en inteligencia artificial que comenzará a operar en Los Ángeles y San Francisco en la primera mitad de 2027 y que podría expandirse a 28 ciudades de todo el mundo para 2028. La iniciativa utilizará la plataforma de conducción autónoma Nvidia Drive Hyperion junto con un nuevo modelo de inteligencia artificial diseñado para afrontar situaciones complejas en carretera, como obras inesperadas o comportamientos imprevisibles de peatones, llamado Nvidia Alpamayo.

El proyecto pretende integrar la tecnología de conducción autónoma con la red global de movilidad de Uber, informó la compañía de transporte en un comunicado. La aplicación de los sistemas de Nvidia a la flota de Uber será progresiva en 28 ciudades de Norteamérica, Europa, Australia y Asia. Las dos compañías empezarán con una flota de vehículos para la recopilación de datos que ayudarán a entrenar a Alpamayo en las características específicas de cada ciudad. Una vez recopilada la información, los vehículos empezarán a funcionar con operadores antes de convertirse realmente en robotaxis con un nivel 4 de autonomía. Uber no reveló las 26 ciudades restantes que se sumarán a Los Ángeles y San Francisco. Dara Khosrowshahi, consejero delegado de Uber, afirmó que "la tecnología autónoma encierra un enorme potencial para hacer que el transporte sea más seguro, más fiable y más accesible". "Al ampliar nuestra alianza con Nvidia y combinar la IA avanzada con la red global de Uber y su experiencia operativa, estamos sentando las bases de un mundo de vehículos autónomos cada vez más plural, garantizando una comercialización amplia y ayudando a llevar el servicio de robotaxi a más usuarios con el paso del tiempo", añadió.