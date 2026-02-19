Google presentó el nuevo teléfono inteligente Pixel 10a

Empresas & Management

El dispositivo cuenta con un sistema de cámara dual, compuesto por un sensor principal de 48 MP y un ultra gran angular de 13 MP, y cuenta con diversas opciones de IA para la edición de imágenes

Por Agencia EFE Google presentó el nuevo Pixel 10a, la versión mas económica de su línea de teléfonos inteligentes, que estará disponible a partir del 5 de marzo por US$499. El dispositivo integra el procesador Tensor G4 -el mismo que utilizan sus modelos insignia- y 8 GB de memoria RAM, por lo que puede ejecutar funciones avanzadas de inteligencia artificial (IA).

"El Pixel 10A es el único teléfono en su categoría, por debajo de los US$500, que ofrece la increíble experiencia de cámara de Pixel, las funciones de IA de Google que ahorran tiempo y una protección y longevidad insuperables", destacó la empresa en una rueda de prensa con periodistas antes de la presentación.

El Pixel 10a presenta un rediseño que apuesta por la ergonomía, con una parte trasera completamente plana y una barra de cámara que se fusiona con el cuerpo del teléfono, eliminando la protuberancia característica de modelos anteriores. "Queda perfectamente plano donde lo coloques", anotó la empresa, que destacó también que este modelo "emplea la mayor cantidad de materiales reciclados en la historia de la gama" al usar cobalto, cobre, oro, tungsteno y aluminio reciclado.