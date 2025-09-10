Grupo Calox ha invertido casi US$4,7 millones en los últimos tres años

Empresas & Management

Grupo Calox experimentó un crecimiento del 90,5 % de su producción en el último año, gracias a la integración de Laboratorios Arsal en El Salvador.

Por revistaeyn.com Grupo CALOX, empresa de fabricación y comercialización de productos farmacéuticos, celebra 90 años de operación en Costa Rica mediante inversiones cercanas a los US$4,7 millones entre infraestructura, equipos de producción y de laboratorio en la región en los últimos tres años. El Grupo ha fortalecido su presencia mediante la innovación y el desarrollo de medicamentos genéricos, de marca propia y de venta libre (OTC) con el propósito de mejorar la salud y calidad de vida de las personas.

Además, ha generado 745 empleos directos en la región y tiene presencia en 13 de Latinoamérica: Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Honduras, Guatemala, Belice, República Dominicana, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. “Han sido 9 décadas de gran satisfacción y de un constante crecimiento con la elaboración y distribución de productos farmacéuticos esenciales para la población. Sin duda, Costa Rica y la región han sido mercados clave en innovación, incorporando tecnologías, desarrollo de fórmulas y productos que fortalecen nuestra oferta en el sector farmacéutico humano y veterinario, de la mano de prácticas sostenibles”, destacó Gerardo Bello, Presidente Ejecutivo de Grupo CALOX. Actualmente la empresa cuenta con un portafolio que supera las 200 moléculas y más de 300 presentaciones abarcando medicamentos genéricos, de marca y de libre venta (OTC) para la salud humana, así como productos destinados a la salud animal en especies productivas (bovinos, equinos, porcinos, aves) y mascotas.