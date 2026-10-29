Grupo de inversores ofrece comprar Wendy's por US$1.400 millones

Un grupo inversor liderado por el fondo de cobertura Trian Fund Management, cofundado y dirigido por el veterano inversor Nelson Peltz, hizo una oferta de compra por la cadena de restaurantes de comida rápida Wendy's por US$1.400 millones.

Según un documento entregado a la Comisión de Mercado y Valores, Trian Fund Management encabeza el grupo de inversores, en el que figuran también Flynn Group, BlueFive Capital y Sixth Street Partners, y que proponen comprar el capital de Wendy's a US$7,35 por acción y sacarla de cotización.

Tras hacer pública la oferta de compra, que suma un 20 % sobre el valor de las acciones al cierre de ayer, Wendy's se disparó hasta un 15 % en Wall Street.

En una carta, el grupo señaló que Wendy's está en una "encrucijada" por las "presiones que afrontan los consumidores estadounidenses, la incertidumbre económica, la persistente inflación de las materias primas y la intensificación de la competencia, especialmente en el segmento de hamburguesas de los restaurantes de servicio rápido".