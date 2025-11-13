Grupo InterEnergy anuncia la reconstrucción de parque solar en Jamaica

Empresas & Management

El Grupo se encuentra en coordinación con organismos y entidades internacionales de asistencia y cooperación para canalizar ayuda hacia las zonas más afectadas y facilitar la recuperación de las comunidades impactadas.

Por revistaeyn.com El Grupo InterEnergy, que cuenta con 350 MW de capacidad instalada en Jamaica, informó que el parque solar de 52 MWp, Eight Rivers (Paradise Park), ubicado en Westmoreland, sufrió daños catastróficos debido a los vientos del huracán Melissa, que alcanzaron más de 300 km/h. En respuesta a esto, InterEnergy ha anunciado un plan integral de reconstrucción del parque, con el objetivo de restablecer su capacidad de generación, reforzar su infraestructura para resistir eventos climáticos cada vez más intensos y contribuir activamente a la recuperación energética del país.

“Nuestra prioridad siempre será nuestra gente y las comunidades donde operamos. En Jamaica, hemos visto la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad, y estamos comprometidos a acompañar la recuperación del país con acciones concretas,” expresó Rolando González Bunster, presidente y CEO de InterEnergy Group. A pesar del impacto del huracán, las principales plantas térmicas del Grupo en Jamaica — Doctor Bird I y II, West Kingston Power Partners (WKPP) y Jamaica Private Power Company (JPPC) — mantienen sus operaciones de manera segura y estable, suministrando 250 MW de energía continua al sistema eléctrico nacional. Estas plantas han demostrado, una vez más, su resiliencia y rol esencial para la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico jamaiquino, garantizando el suministro de energía en momentos críticos y contribuyendo al proceso de recuperación del país.