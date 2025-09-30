BM respalda a Guatemala con US$430 millones para fortalecer su resiliencia frente a desastres

Finanzas

Por revistaeyn.com El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un proyecto destinado a fortalecer la resiliencia del país frente a desastres por amenazas naturales y eventos climáticos extremos. Esta operación por un monto de US$430 millones, con una Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (Cat DDO), busca mejorar la capacidad institucional para gestionar riesgos y proteger a los grupos más vulnerables y sus medios de vida, incluyendo mujeres jefas de hogar, pueblos indígenas, personas con discapacidad y comunidades en asentamientos informales.

Las acciones se enfocarán en zonas altamente expuestas a desastres, como el Corredor Seco, Petén y municipios urbanos periféricos donde la combinación de riesgos geográficos y niveles de pobreza aumenta la vulnerabilidad de las personas. Este Préstamo de Políticas de Desarrollo permitirá al gobierno movilizar recursos rápidamente tras eventos extremos como huracanes, terremotos o erupciones volcánicas, mitigando impactos fiscales y facilitando la recuperación. La operación contempla dos áreas. La primera busca fortalecer la capacidad institucional para gestionar el riesgo de desastres, mediante políticas públicas y la creación de mecanismos financieros que ofrezcan mayor protección a los hogares vulnerables. La segunda integra la resiliencia en sectores como la agricultura, el transporte y la vivienda para que la infraestructura crítica y los servicios básicos estén mejor preparados ante eventos extremos. Se espera, por ejemplo, que las entidades públicas incorporen la gestión del riesgo en su planificación y presupuesto, y se amplíe el sistema de protección social para apoyar a los hogares más afectados por pérdidas repentinas de ingresos.