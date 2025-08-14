Magdalena y MPC Energy Solutions inauguran planta solar en Guatemala

Con una capacidad instalada de 66 MWp, la nueva central generará anualmente más de 142,000 MWh de energía limpia, suficientes para cubrir el consumo eléctrico de más de 15,000 hogares guatemaltecos.

La puesta en operación de esta planta representa una inversión relevante con impacto directo en el desarrollo económico, social y ambiental del país. Además, amplía el portafolio energético de Grupo Magdalena, que actualmente aporta aproximadamente el 13 % de la generación eléctrica nacional, con soluciones que integran energía térmica a partir de biomasa, generación hidroeléctrica y, ahora, energía solar.

“Magdalena Solar I es una plataforma de desarrollo sostenible que refuerza la estabilidad del sistema eléctrico, mejora la competitividad de la industria nacional y confirma que Guatemala es un destino atractivo para la inversión responsable”, expresó Ing. Jorge Leal, CEO de Magdalena.

El proyecto se desarrolló bajo estrictos estándares ambientales, en terrenos previamente utilizados para el cultivo de caña de azúcar, sin afectación a bosques ni a los recursos hídricos comunitarios. La planta cuenta con pozo de agua propio, licencia ambiental y los permisos correspondientes emitidos por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en cumplimiento con la legislación nacional vigente.

Este enfoque también se extiende a la operación agroindustrial de Magdalena, que durante la zafra 2024-2025 alcanzó una molienda total de 6.3 millones de toneladas de caña, producción de más de 629.000 toneladas métricas de azúcar y 173 días efectivos de cosecha, consolidando su liderazgo en el sector productivo nacional.

Magdalena Solar I también se distingue por su enfoque de inclusión y desarrollo comunitario. Durante su construcción, se generó empleo temporal con prioridad a la contratación local. Más de 80 mujeres escuintlecas participaron activamente, representando el 30 % del personal contratado.

Como parte de sus programas de valor compartido, se implementaron iniciativas sociales de alto impacto en comunidades vecinas como capacitaciones técnicas certificadas en energía solar, talleres escolares sobre sostenibilidad y reciclaje, y la instalación de luminarias solares en calles de La Democracia y La Gomera, mejorando la seguridad ciudadana y la movilidad nocturna.