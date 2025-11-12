BID, Dinamarca, Noruega y Suecia anuncian US$800 millones para Amazonía y Centroamérica

Se espera que esta nueva asociación resulte en aproximadamente US$800 millones en capacidad crediticia adicional del BID para proyectos de energía limpia en el marco de los programas regionales Amazonía Siempre y América en el Centro.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto con Impact Fund Denmark, la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad) y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Sida), firmaron una carta de intención para establecer una nueva garantía.

Esta capacidad adicional permitirá al BID ampliar las inversiones en toda la Amazonía y Centroamérica a través del apoyo a proyectos que extiendan el acceso a la energía, modernicen las redes de transmisión y distribución, promuevan sistemas de electricidad limpia, fomenten el transporte sostenible, amplíen las soluciones de cocina limpia, aumenten la capacidad de almacenamiento de energía y fortalezcan los sectores emergentes de tecnología limpia.

El BID tiene una sólida trayectoria en garantías que transfieren riesgos. En 2021, una transacción de US$100 millones con la Sida desbloqueó fondos para proyectos centrados en la mitigación de la pobreza, la resiliencia climática y el apoyo a las mujeres en Bolivia, Colombia y Guatemala.

Se espera que la nueva garantía propuesta —ahora con Impact Fund Denmark, Norad y Sida— refuerce aún más los programas regionales del BID, profundice la colaboración con Dinamarca, Noruega y Suecia, y promueva la Estrategia Institucional del Grupo BID mediante la movilización de recursos adicionales, la optimización del balance y el reparto innovador de riesgos con los socios.

“A través de la innovación financiera, estamos facilitando la movilización de recursos financieros para fortalecer la seguridad energética, la resiliencia y el crecimiento inclusivo en la Amazonía y América Central”, dijo el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn.

“Las garantías son potentes catalizadores para la acción climática. Al asociarse con el BID, Dinamarca, Noruega y Suecia están desbloqueando aproximadamente US$800 millones para la energía limpia y el desarrollo sostenible en la región amazónica. Esta colaboración demuestra cómo los modelos innovadores de distribución de riesgos financieros pueden acelerar las inversiones ecológicas donde más importan: protegiendo la biodiversidad y apoyando a las comunidades para las generaciones venideras”, afirmó Lars Bo Bertram, director ejecutivo de Impact Fund Denmark.