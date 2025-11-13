Panamá entre países que apoyan cuadriplicar uso de biocombustibles

POR EFE

Cerca de una veintena de países, entre ellos Chile, México, Panamá y Guatemala, se sumaron este viernes a la iniciativa para cuadriplicar el uso de biocombustiles hasta 2035, en el marco de la cumbre de líderes de la COP30 de Belém.

La iniciativa, copatrocinada por Brasil, Japón e Italia, pretende fomentar la cooperación internacional para extender los combustibles sostenibles, como el hidrógeno verde, los biogases o el etanol, actualmente con una participación residual en los mercados de energía.

El compromiso, asumido en una declaración divulgada este viernes, es, "como mínimo", cuadriplicar el uso de estos productos hasta 2035 por medio de "la implementación de políticas existentes o nuevas".