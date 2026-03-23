Grupo Rey continúa expansión en Panamá con inauguración de nueva tienda

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La apertura de Mr. Precio Metetí también representa nuevas oportunidades para la comunidad, con la generación de 17 empleos directos. Con esto, Grupo Rey supera los 6.000 colaboradores a nivel nacional.

Por revistaeyn.com Grupo Rey continúa expandiendo su presencia en Panamá con la inauguración de su primera tienda en Metetí, con lo que la empresa logra cobertura en todo el país. Con más de 300 m² de área de venta, esta nueva tienda ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de compra práctica, cercana y eficiente.

La apertura de Mr. Precio Metetí también representa nuevas oportunidades para la comunidad, con la generación de 17 empleos directos. Con esto, Grupo Rey supera los 6.000 colaboradores a nivel nacional. El nuevo Mr. Precio, ubicado sobre la carretera Panamericana junto a la estación Delta, abre sus puertas llevando ahorro y oportunidades a cada rincón de Panamá.