Empresas & Management

Grupo Rey continúa expansión en Panamá con inauguración de nueva tienda

La apertura de Mr. Precio Metetí también representa nuevas oportunidades para la comunidad, con la generación de 17 empleos directos. Con esto, Grupo Rey supera los 6.000 colaboradores a nivel nacional.

  • Grupo Rey continúa expansión en Panamá con inauguración de nueva tienda

    Grupo Rey hace historia al llegar a Darién con la apertura de Mr. Precio en Metetí. Foto de cortesía
2026-03-23

Por revistaeyn.com

Grupo Rey continúa expandiendo su presencia en Panamá con la inauguración de su primera tienda en Metetí, con lo que la empresa logra cobertura en todo el país.

Con más de 300 m² de área de venta, esta nueva tienda ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de compra práctica, cercana y eficiente.

Panamá anuncia licitación para operar telefonía celular entre denuncias de monopolio

La apertura de Mr. Precio Metetí también representa nuevas oportunidades para la comunidad, con la generación de 17 empleos directos. Con esto, Grupo Rey supera los 6.000 colaboradores a nivel nacional.

El nuevo Mr. Precio, ubicado sobre la carretera Panamericana junto a la estación Delta, abre sus puertas llevando ahorro y oportunidades a cada rincón de Panamá.

Pollo Granjero pone fin a su presencia en Costa Rica y reordena su estrategia regional

En el local, los clientes podrán encontrar un surtido completo en canasta básica, carnes, bebidas, embutidos, limpieza del hogar y artículos para mascotas.

Además, contará con un Farma Ahorro dentro de la tienda, que ofrecerá un 30 % de descuento todos los días, reforzando el compromiso de la marca con el bienestar y el ahorro diario de sus clientes.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Empresas
|
Empleos
|
Tienda
|
Nueva Sucursal
|
Panamá
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE