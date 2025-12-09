Empresas & Management

Unicomer abre tienda Gollo más grande de Centroamérica, inversión de US$2.500.000

Esta inauguración representa la tienda número 1.240 del Grupo a nivel internacional.

    Este es un establecimiento que mide más de 3.600 m2 de extensión y cuenta con una bodega de más de 400 m2. FOTO CORTESÍA /E&N
Por Gabriela Melara - revistaeyn.com

Grupo Unicomer invierte en Costa Rica más de US$2.500.000 para inaugurar la Megatienda Gollo, la más grande de Centroamérica. Además, es emblemática porque representa la tienda número 1.240 del Grupo a nivel internacional.

“En Grupo Unicomer creemos en el potencial que tiene Costa Rica y por esto la compañía apuesta por la inversión en el país a través de nuestra marca Gollo, la cual tiene 51 años en el mercado”, manifestó Mario Simán, presidente y CEO Grupo Unicomer.

Los grandes retailers centroamericanos apuntan a nuevos mercados

Este es un establecimiento que mide más de 3.600 m2 de extensión y cuenta con una bodega de más de 400 m2. El establecimiento contará con Gollo Óptica, Gollo Motors, RadioShack, y amplios departamentos de tecnología, línea blanca, gamming, entre otras, todo en una misma tienda.

Esta nueva tienda Gollo estará ubicada en Santa Ana Trade Center sobre Ruta 27, generará más de 50 oportunidades de empleo directo e indirecto.

“Nuestra Megatienda Gollo es una de las más grandes de Latinoamérica y es la más grande de Centroamérica, está enfocada en el full concept, y será para todo tipo de público”, explicó Fernando Marín, COO de Grupo Unicomer.

Grupo Unicomer: Innovación, expansión y propósito en el retail latinoamericano

Con la apertura de la Megatienda, la marca Gollo alcanza la tienda número 160 en el país, y del Grupo Unicomer en Costa Rica es la 220.

Grupo Unicomer nació en el año 2000, tiempo en el que ha logrado consolidarse como una de las multilatinas más importantes.



Editora Digital Regional

Periodista salvadoreña con experiencia en contenido digital. Inicié mi carrera en medios en 2009, formo parte de E&N desde 2018. Especializada en temas de negocios, realidad centroamericana y contenido digital. Enfocada en contar historias que cautiven a la audiencia.

