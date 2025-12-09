Unicomer abre tienda Gollo más grande de Centroamérica, inversión de US$2.500.000

Empresas & Management

Esta inauguración representa la tienda número 1.240 del Grupo a nivel internacional.

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com Grupo Unicomer invierte en Costa Rica más de US$2.500.000 para inaugurar la Megatienda Gollo, la más grande de Centroamérica. Además, es emblemática porque representa la tienda número 1.240 del Grupo a nivel internacional. “En Grupo Unicomer creemos en el potencial que tiene Costa Rica y por esto la compañía apuesta por la inversión en el país a través de nuestra marca Gollo, la cual tiene 51 años en el mercado”, manifestó Mario Simán, presidente y CEO Grupo Unicomer.

Este es un establecimiento que mide más de 3.600 m2 de extensión y cuenta con una bodega de más de 400 m2. El establecimiento contará con Gollo Óptica, Gollo Motors, RadioShack, y amplios departamentos de tecnología, línea blanca, gamming, entre otras, todo en una misma tienda.

Esta nueva tienda Gollo estará ubicada en Santa Ana Trade Center sobre Ruta 27, generará más de 50 oportunidades de empleo directo e indirecto.

“Nuestra Megatienda Gollo es una de las más grandes de Latinoamérica y es la más grande de Centroamérica, está enfocada en el full concept, y será para todo tipo de público”, explicó Fernando Marín, COO de Grupo Unicomer.