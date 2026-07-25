Grupo Volkswagen ganó 30,7 % menos en la primera mitad del año

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La facturación de la compañía cayó en el primer semestre del año un 0,2 % respecto al mismo periodo del ejercicio pasado, hasta los 158.102 millones de euros, mientras que el resultado operativo o ebit cayó un 11,6 %, hasta los 5.931 millones.

Por Agencia EFE El Grupo Volkswagen vio caer sus beneficios un 30,7 %, hasta los 3.103 millones de euros, en la primera mitad del año respecto al mismo periodo de 2025, informó el consorcio automovilístico, que tiene en marcha un plan de reducción de plantilla que afecta a miles de empleados. La facturación de la compañía cayó en el primer semestre del año un 0,2 % respecto al mismo periodo del ejercicio pasado, hasta los 158.102 millones de euros, mientras que el resultado operativo o ebit cayó un 11,6 %, hasta los 5.931 millones.

En el segundo trimestre, los beneficios netos cayeron aún más respecto al mismo periodo de 2025, al experimentar una bajada de un 32,9 % hasta los 1.538 millones de euros, mientras que la facturación subió apenas un 2 % hasta los 82.444 millones de euros. El resultado operativo o ebit cayó un 9,5 %, hasta los 3.469 millones de euros. La empresa reconoció "un entorno de mercado difícil" en el comunicado sobre sus resultados del primer semestre de 2026, aunque destacó que la facturación se mantuvo, "en gran medida, al mismo nivel" que en los primeros seis meses de 2025, cuando la compañía facturó un total de 158.364 millones de euros.