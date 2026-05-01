Apple ganó US$71.675 millones en el primer semestre, un 17 % más

Empresas & Management

En el segundo trimestre, el más reciente, Apple tuvo un beneficio neto de US$29.578 millones (un 19 % más respecto al mismo tramo de 2025) y una facturación de US$111.184 millones (un 17 % más), con incrementos de ventas de doble dígito en todos los mercados geográfico en los que opera.

Por Agencia EFE El gigante tecnológico Apple reportó un beneficio neto de US$71.675 millones en el primer semestre de su ejercicio 2026, un 17 % más interanual, impulsado por un trimestre con ventas récord, en buena parte gracias al nuevo iPhone 17. La empresa de la manzana mordida, que publicó sus resultados al cierre de Wall Street, divulgó una facturación acumulada en seis meses de US$254.940 millones, un 16 % más, con el segmento de productos como motor de ingresos pero un gran crecimiento en el de servicios.

En el segundo trimestre, el más reciente, Apple tuvo un beneficio neto de US$29.578 millones (un 19 % más respecto al mismo tramo de 2025) y una facturación de US$111.184 millones (un 17 % más), con incrementos de ventas de doble dígito en todos los mercados geográfico en los que opera. El máximo ejecutivo de Apple, Tim Cook, que se retirará en septiembre, destacó la "demanda extraordinaria de la serie del iPhone 17", el lanzamiento de productos como el iPad Air con el chip M4 y la computadora portátil MacBook Neo, así como un "récord histórico en los servicios". En el trimestre, el iPhone representó cerca de la mitad de la facturación, unos US$57.000 millones, seguido por los servicios (suscripciones, tienda digital, etc), unos US$31.000 millones, y en último lugar la gama de computadoras Mac (US$8.400 millones) y iPad (US$6.900 millones).