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Guatemala y Colombia ya conectan con una nueva ruta directa de bajo costo

La ruta entre la Ciudad de Guatemala y Medellín tendrá una frecuencia de tres veces por semana los días martes, jueves y sábado, en los que los viajeros podrán encontrar tarifas desde US$80 por trayecto con tasas e impuestos ya incluidos en el precio.

Por revistaeyn.com Guatemala y Colombia vuelven a conectarse con Wingo, la aerolínea colombiana de bajo costo que se convierte en la primera compañía de transporte aéreo que conecta de manera directa las ciudades de Medellín y Guatemala. Wingo inauguró oficialmente la nueva ruta directa entre ambos países, ampliando todavía más la oferta de rutas aéreas entre Guatemala y Colombia.

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) destacó que esta conexión llega en un buen momento, pues el mercado colombiano representa señales positivas con el incremento interanual del 30 % con respecto a la llegada de visitantes de dicho país. "La llegada de esta nueva conexión directa representa una excelente noticia para el turismo guatemalteco. Colombia es un mercado con gran potencial para nuestro país y esta ruta permitirá que más viajeros descubran la riqueza cultural, natural y gastronómica de Guatemala", dijo Harris Whitbeck, director del Inguat durante la inauguración de la ruta:. La ruta entre la Ciudad de Guatemala y Medellín tendrá una frecuencia de tres veces por semana los días martes, jueves y sábado, en los que los viajeros podrán encontrar tarifas desde US$80 por trayecto con tasas e impuestos ya incluidos en el precio.