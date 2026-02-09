Aerolíneas internacionales vuelven a operar en Venezuela

Empresas & Management

TAP, Turkish Airlines, LATAM, Avianca, GOL y Plus Ultra ya confirmaron la reanudación de sus operaciones desde y hacia el país, cuya conectividad se vio afectada desde noviembre pasado.

Por Agencia EFE Al menos seis aerolíneas internacionales reanudarán sus vuelos a Venezuela entre este mes de febrero y marzo, indicó la presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera. Según la organización, TAP, Turkish Airlines, LATAM, Avianca, GOL y Plus Ultra ya confirmaron la reanudación de sus operaciones desde y hacia el país, cuya conectividad se vio afectada desde noviembre, cuando Estados Unidos pidió extremar precauciones al sobrevolar Venezuela ante lo que consideró como "una situación potencialmente peligrosa", en medio de su despliegue militar en el mar Caribe.

La autoridad aeronáutica venezolana había respondido a la decisión de estas aerolíneas de suspender sus vuelos con la revocación de sus permisos. La titular de Avavit confirmó que Turkish comunicó a las agencias de viajes que reabrirá la ruta entre Caracas y Estambul a partir del 3 de marzo con tres frecuencias semanales. "Por el momento, solo podrán ver disponibilidad durante el mes de marzo. Seguimos trabajando para agregar en sistema la totalidad de oferta de vuelos en los siguientes meses. Agradecemos su comprensión mientras terminamos de ajustar los itinerarios", reza el aviso de la compañía turca. Herrera indicó que Plus Ultra confirmó su retorno para el 3 de marzo con dos frecuencias semanales. Respecto a las latinoamericanas, señaló que Avianca comienza el 12 de febrero con siete vuelos semanales y LATAM el 23 de febrero con cuatro frecuencias. La brasileña GOL anunció que reanudará el próximo 8 de marzo los vuelos entre São Paulo y Caracas.