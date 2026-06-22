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Air Europa amplía su red en Centroamérica con una nueva ruta a El Salvador

Los vuelos desde España partirán, a la espera de los slots definitivos, todos los martes, jueves y sábados a las 23:55, y recorrerán el camino inverso desde El Salvador los miércoles, viernes y domingos, despegando a las 12:10

Por revistaeyn.com Air Europa inaugurará el próximo 17 de diciembre una nueva ruta entre Madrid y El Salvador, que operará con su flota de Boeing 738 Dreamliner bajo tres frecuencias semanales, ampliando su red en Centroamérica, región en la que ya cuenta con conexiones directas a Honduras y Panamá. Así, los vuelos desde España partirán, a la espera de los slots definitivos, todos los martes, jueves y sábados a las 23:55, y recorrerán el camino inverso desde El Salvador los miércoles, viernes y domingos, despegando a las 12:10, según un comunicado.

Desde la compañía aérea ha destacado que El Salvador se ha convertido, en los últimos años, en uno de los destinos más atractivos del continente americano, con más de cuatro millones de turistas en 2025 duplicando casi las visitas internacionales frente a los datos de 2019. En este punto, también ha valorado su propuesta cultural y su riqueza natural, además de los avances en seguridad e infraestructuras. Actualmente, la firma española viene aplicando su reciente plan Air Europa ON, diseñado para impulsar nuevas mejoras con el objetivo de elevar la experiencia del pasajero en todas las fases del viaje, tanto a bordo como en tierra.