Guerra comercial de Trump y su impacto en las empresas: un nuevo tablero global

Los think tank de todo el mundo están evaluando por estas horas si las decisiones de la Casa Blanca generarán cambios radicales en el comercio mundial o son parte de un juego de ajedrez, con posibilidades de reversión.

-Contraataque del presidente Trump: “China tiene que dejar de enviarnos fentanilo. Si no lo hacen, los aranceles van a subir aún más”. (La inteligencia de EE.UU. trabaja sobre la hipótesis de que mafias chinas colaboran con los carteles mexicanos en la frontera norte de México).

Este es un escenario donde las “líneas rojas” que los estados no se atrevían a atravesar (por respeto a relaciones internacionales, acuerdos o compromisos asumidos) dejan de ser una limitación vinculante a su comportamiento. A los hechos:

¿Qué impactos inmediatos podrían sentir las empresas en este contexto de guerra comercial creciente y frágil geopolítica global?

Los analistas económicos están previendo este menú de ocho escenarios:

1- Posible incremento de la inflación en EE.UU. Esto podría empujar a la FED a aumentar las tasas. "Tenemos que ser un poco más cuidadosos y más prudentes en lo rápido que podrían bajar las tasas porque hay riesgos de que la inflación esté a punto de empezar a golpear de nuevo", admitió Austan Goolsbee, presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago en una entrevista con Marketplace Radio.

2- Si la inflación y la suba de tasas se hacen realidad en la economía estadounidense (lo que el propio Trump reconoció como “el dolor” que provocarán sus medidas), es de esperar una retracción del consumo y encarecimiento del financiamiento. (Para la región esto se traduce en una probable retracción del flujo de remesas).

3- Fortalecimiento del dólar debido al efecto fly to quality (huida a la seguridad). Cuando aumenta el riesgo, los inversores tradicionalmente prefieren refugiarse en el dólar. La contracara son las devaluaciones de las demás monedas nacionales.

4- En un contexto de realineamientos estratégicos, se pueden abrir oportunidades con nuevas avenidas de inversión, pero hasta que EE.UU. y China no dejen de disparar paquetes de medidas como misiles, la IED va a recurrir al modo "Stop and see".

5- Otra consecuencia inmediata del nuevo contexto de “mundo tripolar”, será la reconfiguración de determinadas cadenas de suministro estratégicas. La que involucra a los semiconductores es la que podría ver más rápidamente alterada sus ecuaciones básicas. En general, se prevén fuertes reacomodamientos de precios, en virtud de inestables flujos de oferta de insumos. De todos modos, la prospectiva no es necesariamente negativa. Según algunos analistas podría darse el escenario de proveedores con exceso de capacidad, como los fabricantes con sede en China, que se verían obligados a vender sus productos a terceros países a precios bajos. Allí habrá una oportunidad.

6- Un nuevo paradigma que se derivaría de la “Trumpnomics” es el de la relocalización o nueva regionalización de las cadenas de suministro. En este sentido, las empresas o los inversores que agudicen su capacidad para leer las tendencias y entrar oportunamente a nuevos negocios, podrán marcar la diferencia.

7- En general, el costo de importar, exportar y transportar mercancías por todo el mundo podría encarecerse mucho más para los consumidores.

8- Fin de los “vínculos grises”. En este mundo tripolar, en el que Estados Unidos recuperó la iniciativa para jugar fuerte en defensa de sus intereses nacionales, difícilmente los países de Centroamérica puedan declararse “prescindentes” en la disputa Washington-Pekín. Se estará de un lado o del otro.

El presidente panameño José Raúl Mulino demostró pragmatismo y dio una señal en ese sentido; comprendió que un “Canal en manos de Panamá” significaba un Canal que debía poner distancia de la china Hutchison Ports. Más previsible, el presidente salvadoreño Nayib Bukele siguió la senda aceptando recibir en las instituciones carcelarias de su país no sólo a criminales deportados de origen salvadoreño sino de otras nacionalidades, que sean capturados en EE.UU..

Como dicen las series de ficción cuando termina un episodio: “to be continued”. Y esta atrapante serie apenas mostró sus primeras escenas.