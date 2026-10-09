Gutis inaugura nueva planta farmacéutica en Costa Rica

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La nueva planta fue diseñada para acompañar el crecimiento de la compañía mediante tecnologías que permitan optimizar procesos, incrementar la capacidad operativa y responder a las necesidades de mercados cada vez más exigentes.

Por revistaeyn.com La compañía farmacéutica costarricense Gutis inauguró en Pavas una nueva planta de más de 44.000 metros cuadrados que impulsa su expansión internacional y le permite aumentar su capacidad de producción para llegar a nuevos mercados en Estados Unidos, Europa, Sudamérica y Medio Oriente. La infraestructura integra procesos automatizados, robótica y aplicaciones de inteligencia artificial aplicadas a la productividad, además de una bodega totalmente robotizada con más de 10.300 posiciones para tarimas y una altura de 30 metros.

El proyecto, construido bajo el régimen de zona franca, forma parte de la estrategia de Gutis para desarrollar nuevos productos y fortalecer su presencia internacional. "Esta nueva planta representa un paso importante en la evolución de Gutis y en nuestra visión de continuar creciendo desde Costa Rica hacia el mundo. La incorporación de automatización, robótica e inteligencia artificial nos permite fortalecer nuestras capacidades y prepararnos para una nueva etapa de expansión internacional, en la cual ya estamos en proceso de validación con FDA y EMA, cumpliendo con los máximos estándares de calidad farmacéutica en el mundo", afirmó Norman Gutiérrez, gerente general de Gutis. La puesta en operación de la planta ha generado más de 100 nuevos puestos de trabajo, entre ellos profesionales en farmacia, ingeniería, operarios especializados y otros perfiles asociados con procesos de alta tecnología, y Gutis contempla nuevas etapas de desarrollo que podrían llevar la generación de empleo asociada al proyecto a más de 200 puestos.