Gutis inaugura nueva planta farmacéutica en Costa Rica

Por revistaeyn.com
La compañía farmacéutica costarricense Gutis inauguró en Pavas una nueva planta de más de 44.000 metros cuadrados que impulsa su expansión internacional y le permite aumentar su capacidad de producción para llegar a nuevos mercados en Estados Unidos, Europa, Sudamérica y Medio Oriente.
La infraestructura integra procesos automatizados, robótica y aplicaciones de inteligencia artificial aplicadas a la productividad, además de una bodega totalmente robotizada con más de 10.300 posiciones para tarimas y una altura de 30 metros.
El proyecto, construido bajo el régimen de zona franca, forma parte de la estrategia de Gutis para desarrollar nuevos productos y fortalecer su presencia internacional.
"Esta nueva planta representa un paso importante en la evolución de Gutis y en nuestra visión de continuar creciendo desde Costa Rica hacia el mundo. La incorporación de automatización, robótica e inteligencia artificial nos permite fortalecer nuestras capacidades y prepararnos para una nueva etapa de expansión internacional, en la cual ya estamos en proceso de validación con FDA y EMA, cumpliendo con los máximos estándares de calidad farmacéutica en el mundo", afirmó Norman Gutiérrez, gerente general de Gutis.
La puesta en operación de la planta ha generado más de 100 nuevos puestos de trabajo, entre ellos profesionales en farmacia, ingeniería, operarios especializados y otros perfiles asociados con procesos de alta tecnología, y Gutis contempla nuevas etapas de desarrollo que podrían llevar la generación de empleo asociada al proyecto a más de 200 puestos.
Actualmente, la compañía genera más de 700 empleos en Costa Rica y aproximadamente 1.000 en la región. Del total de empleos en el país, 25 % corresponde a personas de la zona de Pavas, donde se concentra parte de su operación.
Con seis décadas de trayectoria, Gutis inició su internacionalización en 1994 con su llegada a Ecuador y República Dominicana, y posteriormente continuó con operaciones en Nicaragua, Panamá, Honduras y Guatemala.
El incremento de la capacidad instalada permitirá a la compañía ampliar su portafolio de medicamentos y fortalecer sus exportaciones desde Costa Rica, cumpliendo las buenas prácticas de manufactura y validaciones de FDA y EMA.
La empresa ya trabaja en concretar esas oportunidades de crecimiento como parte de su estrategia para ampliar el alcance de sus productos. Con la nueva infraestructura, busca atender la demanda de los mercados donde ya tiene presencia, avanzar hacia nuevos destinos y diversificar su foco de negocios, con representaciones y alianzas comerciales para la región.