JW Marriott abre en Costa Rica su primer resort todo incluido en el mundo

Por revistaeyn.com
JW Marriott, parte del portafolio de más de 30 marcas hoteleras de Marriott Bonvoy, anunció la apertura de JW Marriott Costa Elena Resort & Spa, lo que marca un hito al tratarse del primer resort todo incluido de la marca.
Más que una escapada all-inclusive tradicional, el resort presenta el enfoque all-immersive de JW Marriott para la hotelería de lujo, creando el espacio y la libertad para que los huéspedes disfruten plenamente cada momento, sin distracciones.
Situado sobre la bahía de Playa El Jobo, JW Marriott Costa Elena Resort & Spa presenta una nueva expresión del lujo todo incluido, que da vida al rico patrimonio, la belleza natural y la cultura de conexión de Costa Rica a través de experiencias gastronómicas, de bienestar y culturales inmersivas.
Inspirado en la perdurable leyenda de Sibú, símbolo de la creación y la armonía en las tradiciones indígenas bribri y cabécar de Costa Rica, y en los ritmos naturales de Guanacaste, el resort cuenta con el primer Griffin Club de nueva generación de la marca, un resort exclusivo dentro del resort principal, junto con Mindfulness House, un santuario de bienestar dedicado, el complejo de piscinas más grande de Costa Rica y 15 espacios gastronómicos, que crean oportunidades para que los huéspedes bajen el ritmo, vivan el presente y cultiven una conexión más profunda consigo mismos, entre ellos y con el destino.
“La apertura de JW Marriott Costa Elena Resort & Spa representa más que nuestra entrada a la categoría todo incluido; presenta una nueva expresión de la marca JW Marriott,” afirmó Bruce Rohr, Vice President y Global Brand Leader, JW Marriott.
Con 415 habitaciones, JW Marriott Costa Elena Resort & Spa fue diseñado con un ambiente residencial inspirado en villas, con habitaciones, suites y terrazas de generosas dimensiones, incluidas áreas de estar independientes en las suites presidenciales.
JW Marriott Costa Elena Resort & Spa también estrena el Griffin Club de nueva generación de la marca, una experiencia privada de resort dentro del resort, diseñada para huéspedes que buscan un mayor nivel de personalización, privacidad y bienestar.
El Griffin Club incluye un lounge exclusivo abierto las 24 horas, los 7 días de la semana, para socializar y comer, una piscina exclusiva del Griffin Club con servicio de concierge y un área de playa privada reservada para los huéspedes del Griffin Club.
Liderada por la firma de arquitectura Phiba by DCM y desarrollada en colaboración con arquitectos, artistas y artesanos locales junto con socios de diseño internacionales, la narrativa de diseño del resort comienza con el Lobby Oculus de nogal hecho a mano, concebido como el "aura de Sibú".
El resort alberga 15 restaurantes y bares arraigados en el espíritu del Pura Vida, que celebran una cocina nutritiva, la artesanía y los ingredientes cuidadosamente seleccionados.
En el corazón del resort, un destino de bienestar de casi 1,500 metros cuadrados invita a los huéspedes a reconectar consigo mismos y con el espíritu natural de Guanacaste. Integrada por la primera Mindfulness House de la marca, el emblemático Spa by JW y un gimnasio de última generación, toda la experiencia está inspirada en la leyenda de Sibú y los cuatro guardianes de la tierra, el agua, el fuego y el aire, creando un enfoque holístico del bienestar profundamente conectado con el destino.
Como complemento a la experiencia del spa, la Mindfulness House es un santuario dedicado a la reflexión y el bienestar, ubicado junto a un bosque virgen y a la sombra de un árbol de Guanacaste nativo.
En el Family by JW Club, los huéspedes más jóvenes se conectan con la belleza natural de Costa Rica a través de caminatas culturales y por la naturaleza, exploración creativa y descubrimientos prácticos. Experiencias conscientes, como yoga para niños, hora del cuento, meditación guiada y arte inspirado en mandalas, se integran a lo largo del programa, mientras que la narración de historias por la noche y las noches de cine en familia ofrecen una suave transición hacia el descanso.
JW Marriott Costa Elena Resort & Spa ofrece más de 800 metros cuadrados de espacios para eventos interiores y exteriores, incluido un salón de baile frente al mar y espacios al aire libre enmarcados por la belleza natural de Playa El Jobo.
Entre las propuestas emblemáticas del resort se encuentra el Sacred Fire Soiree, una experiencia reflexiva arraigada en la intención y la renovación, donde los huéspedes se reúnen al atardecer para compartir un momento colectivo de conexión inspirado en los elementos naturales de Costa Rica.