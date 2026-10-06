JW Marriott abre en Costa Rica su primer resort todo incluido en el mundo

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Situado sobre la bahía de Playa El Jobo, JW Marriott Costa Elena Resort & Spa presenta una nueva expresión del lujo todo incluido, que da vida al rico patrimonio, la belleza natural y la cultura de conexión de Costa Rica a través de experiencias gastronómicas, de bienestar y culturales inmersivas.

Por revistaeyn.com JW Marriott, parte del portafolio de más de 30 marcas hoteleras de Marriott Bonvoy, anunció la apertura de JW Marriott Costa Elena Resort & Spa, lo que marca un hito al tratarse del primer resort todo incluido de la marca. Más que una escapada all-inclusive tradicional, el resort presenta el enfoque all-immersive de JW Marriott para la hotelería de lujo, creando el espacio y la libertad para que los huéspedes disfruten plenamente cada momento, sin distracciones.

Situado sobre la bahía de Playa El Jobo, JW Marriott Costa Elena Resort & Spa presenta una nueva expresión del lujo todo incluido, que da vida al rico patrimonio, la belleza natural y la cultura de conexión de Costa Rica a través de experiencias gastronómicas, de bienestar y culturales inmersivas. Inspirado en la perdurable leyenda de Sibú, símbolo de la creación y la armonía en las tradiciones indígenas bribri y cabécar de Costa Rica, y en los ritmos naturales de Guanacaste, el resort cuenta con el primer Griffin Club de nueva generación de la marca, un resort exclusivo dentro del resort principal, junto con Mindfulness House, un santuario de bienestar dedicado, el complejo de piscinas más grande de Costa Rica y 15 espacios gastronómicos, que crean oportunidades para que los huéspedes bajen el ritmo, vivan el presente y cultiven una conexión más profunda consigo mismos, entre ellos y con el destino. “La apertura de JW Marriott Costa Elena Resort & Spa representa más que nuestra entrada a la categoría todo incluido; presenta una nueva expresión de la marca JW Marriott,” afirmó Bruce Rohr, Vice President y Global Brand Leader, JW Marriott. Con 415 habitaciones, JW Marriott Costa Elena Resort & Spa fue diseñado con un ambiente residencial inspirado en villas, con habitaciones, suites y terrazas de generosas dimensiones, incluidas áreas de estar independientes en las suites presidenciales.