Grupo BID premia proyectos innovadores de desarrollo en Costa Rica, Bolivia y Colombia

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La ampliación y mejora de la terminal de transbordadores del Puerto de Paquera, en el Cantón de Puntarenas, en Costa Rica, resultó ganador del premio Superhéroes del Desarrollo.

Por Agencia EFE El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este martes a tres proyectos innovadores en Costa Rica, Bolivia y Colombia como ganadores del premio Superhéroes del Desarrollo. La ampliación y mejora de la terminal de transbordadores del Puerto de Paquera, en el Cantón de Puntarenas, en Costa Rica, resultó premiado.

La modernización de las instalaciones que llevó a cabo el Ministerio de Obras Públicas y Transporte costarricense y que se financió con un préstamo de unos US$5 millones concedidos por el BID, fortaleció la conectividad de la península de Nicoya y se ejecutó además con una reasignación de recursos y funciones que evitó que el servicio perdiera la continuidad en una fase inicial de operaciones sin incurrir en costos adicionales. El proyecto boliviano es Pando Verde, un programa ejecutado por Conservación Amazónica–ACEAA con el apoyo de BID Lab para conservar los bosques amazónicos de la región de Pando con un modelo de desarrollo integral y sostenible. El plan consiguió, mediante acuerdos de suministro y la promoción de la certificación orgánica de la pulpa de açaí, responder al aumento de demanda multiplicando el volumen medio de producción anual de este fruto en la zona prácticamente por diez con respecto a 2022, además de permitir exportar a mercados de mayor valor.