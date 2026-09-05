Hilton nombra a Kolin Pound como Presidente de Área para el Caribe y Latinoamérica

Por revistaeyn.com
Hilton anunció el nombramiento de Kolin Pound como Presidente de Área para el Caribe y América Latina (CALA, por sus siglas en inglés). En este cargo, Pound supervisará las operaciones de Hilton en la región, liderando los equipos de los hoteles y trabajando en conjunto con propietarios y socios clave.
Pound se incorpora desde Ares Management, aportando una amplia experiencia en hotelería, bienes raíces e inversiones en el Caribe y América Latina. Su nombramiento se hizo efectivo a partir del 24 de agosto y reportará a Danny Hughes, Presidente para las Américas de Hilton.
“Kolin es un líder estratégico con una sólida trayectoria en impulsar el desempeño, en establecer relaciones de confianza con los propietarios y en la creación de valor a largo plazo”, afirmó Danny Hughes, Presidente para las Américas de Hilton.
“Me siento honrado de unirme a Hilton y de trabajar junto a sus talentosos miembros de equipo, propietarios y socios en todo el Caribe y América Latina”, afirmó Pound.
Como director general de Ares Management, Pound trabajó estrechamente con equipos directivos para apoyar la estrategia, la excelencia operativa y la creación de valor en una cartera diversa de negocios, incluidos activos hoteleros en todo el Caribe y América Latina.
Anteriormente, se desempeñó como senior principal en Walton Street Capital, donde se enfocó en la gestión de activos y adquisiciones en los sectores inmobiliario y hotelero. A lo largo de su carrera, Pound ha liderado transacciones en América Latina, Estados Unidos y Europa, desarrollando una amplia experiencia en el trabajo con propietarios, operadores y equipos directivos para mejorar el desempeño de los activos y respaldar el crecimiento a largo plazo.
Pound cuenta con una Licenciatura en Ciencias Políticas e Instituciones Empresariales de Northwestern University.
Actualmente, Hilton da la bienvenida a viajeros en todo el Caribe y América Latina a través de una cartera de 315 hoteles y resorts en más de 35 países y territorios. Con 150 hoteles adicionales en desarrollo, Hilton continúa ampliando su presencia regional en todos los segmentos, con un enfoque en destinos de lujo, lifestyle, servicio completo, servicio limitado, resorts y todo incluido.