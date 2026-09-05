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Hilton nombra a Kolin Pound como Presidente de Área para el Caribe y Latinoamérica

Como director general de Ares Management, Pound trabajó estrechamente con equipos directivos para apoyar la estrategia, la excelencia operativa y la creación de valor en una cartera diversa de negocios, incluidos activos hoteleros en todo el Caribe y América Latina.

Por revistaeyn.com Hilton anunció el nombramiento de Kolin Pound como Presidente de Área para el Caribe y América Latina (CALA, por sus siglas en inglés). En este cargo, Pound supervisará las operaciones de Hilton en la región, liderando los equipos de los hoteles y trabajando en conjunto con propietarios y socios clave. Pound se incorpora desde Ares Management, aportando una amplia experiencia en hotelería, bienes raíces e inversiones en el Caribe y América Latina. Su nombramiento se hizo efectivo a partir del 24 de agosto y reportará a Danny Hughes, Presidente para las Américas de Hilton.

“Kolin es un líder estratégico con una sólida trayectoria en impulsar el desempeño, en establecer relaciones de confianza con los propietarios y en la creación de valor a largo plazo”, afirmó Danny Hughes, Presidente para las Américas de Hilton. “Me siento honrado de unirme a Hilton y de trabajar junto a sus talentosos miembros de equipo, propietarios y socios en todo el Caribe y América Latina”, afirmó Pound. Como director general de Ares Management, Pound trabajó estrechamente con equipos directivos para apoyar la estrategia, la excelencia operativa y la creación de valor en una cartera diversa de negocios, incluidos activos hoteleros en todo el Caribe y América Latina.