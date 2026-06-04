BWH Hotels fortalece su presencia en América Latina con nuevas aperturas

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Con nuevos proyectos en Colombia y Costa Rica, además de oportunidades identificadas en Brasil tras una reestructuración de operaciones en ese mercado, BWH Hotels proyecta un año de crecimiento sostenido.

Por revistaeyn.com La cadena hotelera BWH Hotels continúa consolidando su crecimiento en América Latina, impulsada por la incorporación de nuevas propiedades, la diversificación de su portafolio y la expansión hacia nuevos mercados. Tras sumar más de 1.500 habitaciones durante 2025 y extender su presencia a países como Honduras y Surinam, la compañía destaca un inicio de 2026 marcado por la apertura de hoteles estratégicos y el desarrollo de nuevos proyectos en la región.

El crecimiento de la red también está respaldado por la fortaleza de WorldHotels, una de las marcas más destacadas del grupo, que ha permitido a la empresa ampliar su oferta en segmentos que van desde el lujo hasta propuestas de hospitalidad experiencial. Actualmente, BWH Hotels cuenta con 19 marcas en su portafolio y recientemente incorporó WorldHotels Backdrop, una propuesta orientada al mercado de glamping. “Para nosotros, está siendo un gran año. Estamos llegando a nuevos destinos y con hermosas propiedades, con nuestro portafolio más diverso”, afirmó Luis Tito, director de desarrollo de la compañía en América Latina. El ejecutivo destacó que la estrategia de crecimiento va más allá de sumar establecimientos. “Más que expansión, estamos buscando hoteles —nuevos o en conversión— que ofrezcan más que una buena estadía a los huéspedes; queremos que sea una verdadera experiencia”, señaló. Entre las incorporaciones más recientes figura el WorldHotels Acueducto, ubicado en Guadalajara, México. La propiedad busca aprovechar el dinamismo turístico de la ciudad, que cobrará aún más relevancia con la Copa Mundial de Fútbol de 2026.