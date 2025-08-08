Holcim Costa Rica redujo un 19 % su huella de carbono en 2024

Empresas & Management

En 2024, la compañía procesó más de 72.000 toneladas de residuos y alcanzó un 50 % de liderazgo femenino en su equipo ejecutivo, según su primer Reporte de Sostenibilidad.

Por revistaeyn.com Holcim Costa Rica redujo un 19 % sus emisiones de CO₂ en comparación con 2018, evitó la liberación de más de 4.600 toneladas de CO₂ gracias a mejoras en eficiencia térmica y valorizó más de 72.000 toneladas de residuos municipales e industriales como energía o combustible alternativo en la producción de cemento, señala su primer Reporte de Sostenibilidad. De esta manera se evitaron que lleguen a rellenos sanitarios o al ambiente. Además, reutilizó más del 90 % del agua industrial consumida en su planta de cemento.

“Destinamos más de US$15 millones para fortalecer nuestra capacidad de coprocesamiento mediante una plataforma de gran escala en Geocycle, marca de Holcim especializada en soluciones de gestión y valorización de residuos, consolidando la planta de Agua Caliente de Cartago como una de las más grandes de Holcim en Latinoamérica en esta materia”, señaló Natalia Soler, CEO de Holcim Costa Rica. En el ámbito ambiental, la compañía desde 2015 ha sembrado 6,000 árboles nativos para rehabilitar más de 18 hectáreas de canteras y amplió el uso de materias primas alternativas en la producción de sus soluciones. También obtuvo Declaraciones Ambientales de Producto (EPD) para su portafolio de cementos ECOPlanet. Las EPD evalúan de forma exhaustiva el impacto ambiental de los productos a lo largo de su ciclo de vida, considerando parámetros como la huella de carbono, el consumo de recursos, la energía utilizada y otros indicadores clave. Esta información facilita la obtención de certificaciones como LEED, EDGE y RESET, y permite comparar soluciones bajo un mismo estándar, promoviendo transparencia y sostenibilidad en la industria de la construcción. En el eje social, las iniciativas de Holcim impactaron a más de 26.000 personas en 16 comunidades con programas de vivienda, educación y medioambiente. Además, desarrolló 6 huertas escolares para fomentar la seguridad alimentaria, sumó 270 horas de voluntariado de sus colaboradores, capacitó a más de 220 personas en educación ambiental, tecnología y relaciones comunitarias, y fortaleció 18 emprendimientos locales con formación especializada.