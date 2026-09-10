IA empresarial obliga a replantear cómo se construye la confianza

Empresas & Management

La confiabilidad en la inteligencia artificial ya no puede depender únicamente del modelo, sino de todo el sistema que sostiene sus decisiones, dicen expertos de SAS.

Por revistaeyn.com La inteligencia artificial (IA) empresarial está evolucionando de sistemas diseñados principalmente para generar respuestas hacia tecnologías capaces de recomendar, coordinar decisiones y ejecutar acciones dentro de procesos de negocio. Este avance abre una nueva discusión para las organizaciones conforme aumenta la autonomía de la IA. Esto porque la confiabilidad en la IA ya no puede depender únicamente del modelo, sino de todo el sistema que sostiene sus decisiones.

Este ha sido uno de los ejes de SAS Innovate On Tour México 2026, encuentro organizado por SAS, realizado en el Club de Banqueros de México y que reune a líderes de negocio, especialistas y socios para analizar cómo tomar decisiones estratégicas con IA confiable y explicable, escalar su utilización y convertir la gobernanza, la ética y la transparencia en habilitadores de innovación. La conversación sobre IA confiable cobra una relevancia especial: desde sus orígenes en la analítica hasta la actual era de la IA agéntica, la compañía ha mantenido un mismo principio rector: ayudar a las organizaciones a tomar mejores decisiones con confianza. “La discusión está evolucionando porque las empresas están pasando de utilizar inteligencia artificial que responde preguntas a incorporar sistemas con capacidad de intervenir en decisiones y procesos. Eso exige preguntarnos no solamente qué tan bueno es un modelo, sino con qué datos trabaja, cómo explica sus resultados, qué controles tiene y en qué momento debe intervenir una persona”, señaló Mario Ulloa, Country Lead de SAS para México.