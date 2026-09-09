Laboratorio de pruebas de Costa Rica obtiene acreditación ISO/IEC 17025

Por revistaeyn.com
El Laboratorio de Pruebas de Producto y Empaque de Enhanced Compliance Inc. (ECI) obtuvo la acreditación ISO/IEC 17025:2017 por parte de A2LA por su competencia técnica en ensayos mecánicos. La empresa estadounidense de ciencias de la vida opera en Costa Rica desde 2019 y se ubica en Zona Franca Coyol.
El laboratorio fue inaugurado en 2025 tras una reinversión multimillonaria, convirtiéndose en el primero del país en brindar estos servicios a clientes externos.
Con esta certificación, la compañía fortalece su capacidad para respaldar validaciones de producto, presentaciones ante la FDA, investigaciones CAPA y otras actividades críticas de ensayo mediante resultados confiables, replicables y reconocidos internacionalmente.
“Construimos este laboratorio para brindar capacidades que anteriormente no estaban disponibles en Costa Rica ni en la región, y esta acreditación refuerza nuestro compromiso de ser un socio estratégico para la validación de productos, la calidad y la innovación”, afirmó Juan Carlos Rodríguez, Director de Operaciones de Consultoría para Latinoamérica de ECI.
La norma ISO 17025 es el estándar internacional para laboratorios de ensayo y calibración que garantiza resultados precisos y de calidad. En este caso, las capacidades acreditadas de ECI abarcan pruebas realizadas en sistemas de empaque y productos estériles, incluyendo simulación de distribución, acondicionamiento ambiental, vibración, caída, compresión, altitud, integridad del empaque, resistencia de sellado, pruebas de fugas y estudios de envejecimiento.
Hasta ahora, las empresas de ciencias de la vida de Costa Rica debían enviar ciertas pruebas de producto y empaque a laboratorios en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, lo que aumentaba los tiempos, costos y riesgos asociados al proceso de validación.
“Aumentar la disponibilidad de servicios avanzados de ensayo reconocidos internacionalmente dentro del país fortalece la propuesta de valor de Costa Rica tanto para los fabricantes establecidos como para futuros inversionistas, al reforzar la preparación regulatoria y permitir que las compañías accedan a servicios críticos de validación más cerca de sus operaciones”, señaló Ana María Romero, Gerente de Asesoría de Inversión de CINDE.
ECI planea continuar su inversión en capacidades de su laboratorio y ampliar su oferta de servicios acreditados para responder a las necesidades cambiantes de sus clientes.