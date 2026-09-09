Laboratorio de pruebas de Costa Rica obtiene acreditación ISO/IEC 17025

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Con esta certificación, Enhanced Compliance Inc. fortalece su capacidad para respaldar validaciones de producto, presentaciones ante la FDA, investigaciones CAPA y otras actividades críticas de ensayo mediante resultados confiables, replicables y reconocidos internacionalmente.

Por revistaeyn.com El Laboratorio de Pruebas de Producto y Empaque de Enhanced Compliance Inc. (ECI) obtuvo la acreditación ISO/IEC 17025:2017 por parte de A2LA por su competencia técnica en ensayos mecánicos. La empresa estadounidense de ciencias de la vida opera en Costa Rica desde 2019 y se ubica en Zona Franca Coyol. El laboratorio fue inaugurado en 2025 tras una reinversión multimillonaria, convirtiéndose en el primero del país en brindar estos servicios a clientes externos.

Con esta certificación, la compañía fortalece su capacidad para respaldar validaciones de producto, presentaciones ante la FDA, investigaciones CAPA y otras actividades críticas de ensayo mediante resultados confiables, replicables y reconocidos internacionalmente. “Construimos este laboratorio para brindar capacidades que anteriormente no estaban disponibles en Costa Rica ni en la región, y esta acreditación refuerza nuestro compromiso de ser un socio estratégico para la validación de productos, la calidad y la innovación”, afirmó Juan Carlos Rodríguez, Director de Operaciones de Consultoría para Latinoamérica de ECI. La norma ISO 17025 es el estándar internacional para laboratorios de ensayo y calibración que garantiza resultados precisos y de calidad. En este caso, las capacidades acreditadas de ECI abarcan pruebas realizadas en sistemas de empaque y productos estériles, incluyendo simulación de distribución, acondicionamiento ambiental, vibración, caída, compresión, altitud, integridad del empaque, resistencia de sellado, pruebas de fugas y estudios de envejecimiento.