Starbucks abre su primera cafetería en la capital de Honduras

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La apertura en Tegucigalpa marca la sexta cafetería de Starbucks en Honduras y representa el siguiente capítulo en el crecimiento de la compañía en el mercado, tras su llegada a San Pedro Sula en diciembre de 2024.

Por revistaeyn.com Starbucks Honduras, operado por su socio comercial licenciatario Premium Restaurants of America (PRA), anunció la apertura de su primera cafetería en Tegucigalpa. Ubicada en Colonia Lomas del Guijarro, Tegucigalpa, el nuevo Tercer Espacio representa dos hitos importantes: la apertura de la cafetería Starbucks número 1,900 en Latinoamérica y el Caribe, y la número 100 operada por Premium Restaurants of America, compañía que gestiona las operaciones en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras.

“La apertura de nuestra primera cafetería en Tegucigalpa representa un hito importante para Starbucks en la región de Latinoamérica y el Caribe, ya que celebramos la apertura de nuestro Tercer Espacio número 1,900 en la región”, señaló Ricardo Arias-Nath, vicepresidente sénior y presidente de Starbucks América Latina y el Caribe. La apertura en Tegucigalpa marca la sexta cafetería de Starbucks en Honduras y representa el siguiente capítulo en el crecimiento de la compañía en el mercado, tras su llegada a San Pedro Sula en diciembre de 2024. Con esta apertura, Starbucks creará 25 nuevos empleos en Tegucigalpa, llevando su número total de partners en Honduras a casi 125. “Proyectamos abrir cuatro cafeterías adicionales en la capital para finales de 2027, ampliando las oportunidades para nuestros partners y creando nuevos espacios donde las personas puedan reunirse y conectar alrededor del café”, afirmó Sofía Flores, gerente de Starbucks para Centroamérica.

Cultura y la artesanía hondureña

La cafetería con servicio drive-thru presenta un diseño contemporáneo inspirado en la cultura y la artesanía hondureña. Para la primera cafetería Starbucks en Tegucigalpa, la marca se enorgullece de colaborar nuevamente con la artista local Dalia Balmaceda, cuya obra también dio la bienvenida a los clientes en Starbucks El Pedregal, la primera en Honduras. Inspirada en lugares emblemáticos como el Cristo del Picacho, la Catedral de San Miguel Arcángel, el centro histórico de la ciudad y el paisaje que la rodea, la obra refleja el carácter único de la capital. La marca comenzó a abastecerse de café de Honduras a finales de la década de 1990 y continúa destacando la calidad y el trabajo artesanal detrás del café hondureño a través de variedades como Starbucks Single-Origin Honduras Marcala y Starbucks Honduras Honey-Processed Los Naranjos.