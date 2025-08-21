IFX expande su presencia en la región y llega a El Salvador

Por revistaeyn.com
Cada vez son más empresas e instituciones que buscan y necesitan una infraestructura tecnológica robusta y servicios administrados de TI. Pensando en esta necesidad y para estar cerca de quienes lo soliciten IFX, uno de los principales proveedores de servicios de administrados e infraestructura en América Latina, anuncia oficialmente su llegada a El Salvador.
Con esta expansión, la compañía consolida su operación regional con el compromiso de proveer soluciones a la medida para fortalecer a empresas, integradores y entidades gubernamentales.
“El Salvador está viviendo un proceso de modernización empresarial, y la infraestructura tecnológica se convierte en una pieza clave para lograrlo. Llegamos con una propuesta integral, enfocada en entregar valor y confianza a través de tecnología mundial al más alto nivel, permitiendo a las empresas operar de forma eficiente, segura y competitiva”, aseguró Alexander Gutiérrez Country Manager de IFX en El Salvador.
Desde su nueva sede, asegura que ofrecerá servicios gestionados en telecomunicaciones, cloud, ciberseguridad y datacenter, diseñados para responder a las necesidades que exigen las empresas para garantizar la continuidad de sus negocios.
Con infraestructura en 18 países, 26 Data Centers y más de 5.000 clientes en América Latina, IFX llega a El Salvador con una visión clara: ser el socio tecnológico estratégico y confiable que acompañe el crecimiento sostenible de sus clientes a través de soluciones de tecnología integrales, innovación y compromiso local.