IFX expande su presencia en la región y llega a El Salvador

Por revistaeyn.com

Cada vez son más empresas e instituciones que buscan y necesitan una infraestructura tecnológica robusta y servicios administrados de TI. Pensando en esta necesidad y para estar cerca de quienes lo soliciten IFX, uno de los principales proveedores de servicios de administrados e infraestructura en América Latina, anuncia oficialmente su llegada a El Salvador.

Con esta expansión, la compañía consolida su operación regional con el compromiso de proveer soluciones a la medida para fortalecer a empresas, integradores y entidades gubernamentales.

“El Salvador está viviendo un proceso de modernización empresarial, y la infraestructura tecnológica se convierte en una pieza clave para lograrlo. Llegamos con una propuesta integral, enfocada en entregar valor y confianza a través de tecnología mundial al más alto nivel, permitiendo a las empresas operar de forma eficiente, segura y competitiva”, aseguró Alexander Gutiérrez Country Manager de IFX en El Salvador.