Inacción frente al cambio climático amenaza las ganancias corporativas, según informe

Para las compañías que no están preparadas, los riesgos físicos individuales del cambio climático podrían poner entre un 5 % y un 25 % de su EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, por sus siglas en inglés) proyectado para 2050 en riesgo, dependiendo del sector y la ubicación geográfica.

Esto se suma a otros riesgos, como el impacto de la desaceleración del PIB en el consumo y el crecimiento. Por el contrario, en un escenario de acción climática acelerada y un “camino de cero emisiones netas a 1.5 °C”, el impacto del precio del carbono podría llevar a costos adicionales de hasta un 50 % del EBITDA en los sectores más intensivos en emisiones para 2030, además de importantes depreciaciones de activos fósiles.

En un escenario de cero emisiones netas, entre el 10 % y el 35 % del valor contable de los activos grises podría enfrentar devaluaciones para 2030.

Estas son algunas de las conclusiones del informe del Foro Económico Mundial y Boston Consulting Group (BCG), The Cost of Inaction: A CEO Guide to Navigating Climate Risk (El costo de la inacción: una guía para CEOs sobre cómo navegar el riesgo climático).

“Los costos de los daños relacionados con el cambio climático se han más que duplicado en las últimas dos décadas, superando el billón de dólares entre 2020 y 2024”, dijo Patrick Herhold, socio senior y director general de BCG, y coautor del informe.

El caso empresarial global para la acción climática es muy sólido: la inversión global en mitigación del cambio climático puede generar beneficios hasta cinco veces superiores. Se necesitaría invertir alrededor del 2 % del PIB global acumulado en medidas de mitigación para avanzar hacia una “ruta por debajo de los 2 °C”, con otro 1 % necesario para adaptarse al calentamiento ya inevitable. Pero estas inversiones podrían prevenir pérdidas del 10 % al 15 % en el PIB global durante este siglo.

A nivel corporativo, las empresas que evalúan de manera integral su exposición al riesgo han informado al CDP que sus actuales inversiones en adaptación y resiliencia podrían generar entre US$2 y US$19 por cada dólar invertido.