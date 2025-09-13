Schneider Electric otorga reconocimiento de sostenibilidad a CFS y FIFCO

Este reconocimiento forma parte del programa global Sustainability Impact 2021–2025 de Schneider Electric, diseñado para acelerar la descarbonización y la digitalización en industrias y organizaciones.

Schneider Electric presentó la tercera edición de los Sustainability Impact Awards, reconociendo a empresas de América Latina por sus avances medibles en sostenibilidad. En Costa Rica, CFS y FIFCO fueron galardonadas por integrar estrategias, tecnologías digitales y soluciones que han reducido de forma comprobable el consumo energético y las emisiones de dióxido de carbono (CO₂), con potencial de replicarse en otros contextos y regiones dentro y fuera del país.

“Los Sustainability Impact Awards reconocen a quienes integran la sostenibilidad en el corazón de su estrategia y demuestran con resultados que es posible avanzar hacia la descarbonización, optimizar el uso de recursos y generar impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente”, señaló María José Bazo, presidenta del clúster para Centroamérica de Schneider Electric.

CFS implementó en Costa Rica una de las microredes más avanzadas de la región, combinando energía solar y eólica, almacenamiento en baterías, cargadores para vehículos eléctricos y conexión a la red nacional.

Con gestión inteligente en tiempo real, el sistema decide la fuente más eficiente y sostenible para cada momento, lo que permite reducir hasta un 35 % la factura eléctrica, modernizar la infraestructura y avanzar en movilidad eléctrica.

FIFCO fue reconocida por la implementación de su modelo de triple utilidad que ejecutan desde el 2008, y que integra metas económicas, sociales y ambientales.

La compañía fijó siete objetivos al 2027 para toda su cadena de valor y desarrolla iniciativas como De vuelta a casa, proyecto que emplea inteligencia artificial para la conservación marina en alianza con entidades públicas y privadas.