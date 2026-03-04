Incendio consume emblemático Hotel Fantasy Island, Roatán

Por revistaeyn.com
Durante la noche del lunes y madrugada de este martes 3 de marzo de 2026 fue afectada por un incendio la infraestructura del emblemático Hotel Fantasy Island, ubicado en French Harbour, Roatán.
De acuerdo con el informe preliminar, el incendio destruyó 36 de las más de 100 habitaciones, el lobby, tres bares, locales de venta de artesanías, el salón de eventos y los restaurantes.
El Cuerpo de Bomberos recibió la alerta alrededor de las 7:00 pm y las labores de control del incendio se extendieron hasta la 1:00 am.
Al momento del incendio, en el hotel se encontraban unos 60 huéspedes, quienes fueron reubicados en hoteles vecinos.
Unas 80 habitaciones y otras zonas del hotel lograron salvarse, lo que permitió preservar más del 60 % de la capacidad de hospedaje.
TURISTAS AFECTADOS: PERDIERON PASAPORTES
Muchos turistas perdieron maletas y pasaportes, ya que la rapidez de las llamas les impidió ingresar a sus habitaciones para rescatar sus pertenencias.
“Ya hablamos a Cancillería y nos apoyarán con los extranjeros”, fueron las palabras de Stefen García, diputado por Islas de la Bahía, según consolida La Prensa, medio hondureño.
INVESTIGARÁN CAUSAS DEL INCENDIO EN HOTEL DE ROATÁN
De forma preliminar investigan si el fuego inició en una de las habitaciones contiguas a la cocina.
El Cuerpo de Bomberos de Honduras anunció que enviará un equipo especializado al departamento de Islas de la Bahía – Honduras para investigar las causas del incendio que consumió gran parte del hotel Fantasy Island Resort Roatán.
La inspección permitirá determinar si existió alguna falla eléctrica, fuga de gas u otra causa estructural que detonara el siniestro.
De manera oficial, el hotel informó que no se reportan personas heridas ni víctimas mortales, aunque se reconoció que los daños materiales son significativos.
FANTASY ISLAND: UN RESORT PARADISÍACO
Fantasy Island es un resort con todo incluido en una isla privada en Roatán. Está rodeado de playas de arena blanca y aguas turquesas.
El hotel se encuentra rodeado por tres playas privadas y con acceso directo al Arrecife Mesoamericano, el segundo sistema arrecifal más grande del mundo.
El hotel cuenta con unas 151 habitaciones.
En el mercado centroamericano, Fantasy Island se ha posicionado como una opción de turismo accesible en el Caribe, compitiendo con otros resorts en Roatán y el Caribe occidental.