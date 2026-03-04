Incendio consume emblemático Hotel Fantasy Island, Roatán

Por revistaeyn.com

Durante la noche del lunes y madrugada de este martes 3 de marzo de 2026 fue afectada por un incendio la infraestructura del emblemático Hotel Fantasy Island, ubicado en French Harbour, Roatán.

De acuerdo con el informe preliminar, el incendio destruyó 36 de las más de 100 habitaciones, el lobby, tres bares, locales de venta de artesanías, el salón de eventos y los restaurantes.

El Cuerpo de Bomberos recibió la alerta alrededor de las 7:00 pm y las labores de control del incendio se extendieron hasta la 1:00 am.

Al momento del incendio, en el hotel se encontraban unos 60 huéspedes, quienes fueron reubicados en hoteles vecinos.

Unas 80 habitaciones y otras zonas del hotel lograron salvarse, lo que permitió preservar más del 60 % de la capacidad de hospedaje.