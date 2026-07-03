IPSA Latinoamérica invertirá US$23,27 millones para ampliar operaciones en El Salvador

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
La empresa IPSA Latinoamérica anunció una inversión de US$23.27 millones para ampliar sus operaciones en El Salvador, un proyecto que contempla la creación de 150 nuevos empleos directos especializados y alrededor de 500 puestos de trabajo indirectos, consolidando así una nueva apuesta por el crecimiento industrial y la atracción de inversión en el país.
El anuncio fue dado a conocer por el presidente de Invest in El Salvador, Rodrigo Ayala, quien compartió la información a través de sus redes sociales, destacando el impacto que tendrá esta expansión para la economía nacional.
En su publicación señaló: “Nueva expansión: IPSA. US$23.27 millones, 150 nuevos empleos directos especializados y 500 nuevos empleos indirectos proyectados”.
La inversión forma parte de la estrategia de crecimiento de IPSA Latinoamérica y busca fortalecer su capacidad productiva, al tiempo que impulsa el desarrollo de una industria con mayor componente tecnológico y sostenible.
El director ejecutivo de IPSA, Mariano Pitta, aseguró que el proyecto trasciende el monto de la inversión al representar un compromiso con el desarrollo económico y social del país.
“Este proyecto de expansión representa mucho más que una inversión de US$23.27 millones. Es una apuesta por la industrialización, la innovación, la generación de empleo de calidad y la consolidación de un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad y la vida circular”, expresó el ejecutivo.
Pitta añadió que la compañía considera que el crecimiento empresarial debe ir acompañado de un impacto positivo para las comunidades y el medio ambiente.
“En IPSA creemos firmemente que el futuro de El Salvador no se espera; se construye todos juntos. Hoy tenemos la oportunidad de consolidarnos como un referente regional en industria sostenible, economía circular e innovación, demostrando que es posible crecer económicamente mientras protegemos nuestros recursos y generamos prosperidad para las próximas generaciones”, afirmó.
El ejecutivo también reconoció el acompañamiento brindado por Invest in El Salvador durante el proceso de expansión y reiteró la disposición de la empresa para continuar invirtiendo en el país.
“Agradezco a Invest in El Salvador y a todo su equipo por acompañarnos y creer en esta visión de largo plazo. Sigamos trabajando juntos para que El Salvador sea reconocido no solo por atraer inversión, sino por construir una industria moderna, sostenible y competitiva a nivel mundial”, manifestó.
Fundada en 1958 como Industrias Plásticas, S.A. de C.V., IPSA acumula más de 67 años de experiencia en la fabricación de empaques flexibles mediante el procesamiento de polietileno de alta y baja densidad. Desde 2002 incorporó la tecnología de empaques coextruidos y actualmente produce soluciones de alta barrera de cinco y siete capas para atender las necesidades de clientes nacionales e internacionales.
La empresa mantiene presencia en México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, donde abastece la demanda de películas flexibles utilizando maquinaria europea y tecnología de punta, una capacidad que ahora busca fortalecer con su nueva expansión en El Salvador.