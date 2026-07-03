IPSA Latinoamérica invertirá US$23,27 millones para ampliar operaciones en El Salvador

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La inversión forma parte de la estrategia de crecimiento de IPSA Latinoamérica y busca fortalecer su capacidad productiva, al tiempo que impulsa el desarrollo de una industria con mayor componente tecnológico y sostenible.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La empresa IPSA Latinoamérica anunció una inversión de US$23.27 millones para ampliar sus operaciones en El Salvador, un proyecto que contempla la creación de 150 nuevos empleos directos especializados y alrededor de 500 puestos de trabajo indirectos, consolidando así una nueva apuesta por el crecimiento industrial y la atracción de inversión en el país. El anuncio fue dado a conocer por el presidente de Invest in El Salvador, Rodrigo Ayala, quien compartió la información a través de sus redes sociales, destacando el impacto que tendrá esta expansión para la economía nacional.

En su publicación señaló: “Nueva expansión: IPSA. US$23.27 millones, 150 nuevos empleos directos especializados y 500 nuevos empleos indirectos proyectados”.

La inversión forma parte de la estrategia de crecimiento de IPSA Latinoamérica y busca fortalecer su capacidad productiva, al tiempo que impulsa el desarrollo de una industria con mayor componente tecnológico y sostenible. El director ejecutivo de IPSA, Mariano Pitta, aseguró que el proyecto trasciende el monto de la inversión al representar un compromiso con el desarrollo económico y social del país. “Este proyecto de expansión representa mucho más que una inversión de US$23.27 millones. Es una apuesta por la industrialización, la innovación, la generación de empleo de calidad y la consolidación de un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad y la vida circular”, expresó el ejecutivo.