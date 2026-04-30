Costa Rica: Amarena Canvas Beach Hotel llega con inversión de US$4 millones

Por revistaeyn.com
El desarrollo costero Místico, ubicado en Playa Hermosa del Pacífico Central, Costa Rica, avanza con la inauguración de Amarena Canvas Beach Hotel, que se incorpora en la zona con una de las tendencias más relevantes del turismo internacional contemporáneo: luxury tented villas, bajo la filosofía de “living without walls”, o vivir sin paredes.
Con una inversión de más de US$4 millones, Amarena contempla 16 villas de lujo estilo “tent”, distribuidas en distintas categorías, con áreas aproximadas de 50 y 100 metros cuadrados, posicionándose como una propuesta que impulsa el desarrollo turístico sostenible y la dinamización económica de la zona.
“En Místico creemos que el desarrollo bien planificado puede convivir con la conservación. Amarena Canvas Beach Hotel nace bajo esta convicción, integrándose al paisaje de Playa Hermosa y promoviendo una forma de hospitalidad consciente y responsable”, explica Carlos Arguedas, Gerente de Operaciones.
La filosofía “living without walls” propone una experiencia de hospedaje donde los espacios se abren completamente al entorno natural, sin recurrir a edificaciones permanentes de alto impacto. En lugar de estructuras tradicionales, el hotel contará con villas tipo tienda de lujo, diseñadas para integrarse al paisaje costero y permitir una conexión directa con el mar, la vegetación y el clima tropical.
Este concepto responde a una demanda creciente de viajeros que buscan experiencias inmersivas, privacidad, bienestar y diseño, sin renunciar al confort, la tecnología y el servicio de alto nivel.
El desarrollo contempla unidades de hospedaje distribuidas en cuartos de lujo estilo “tent” que permiten vivir la cercanía con la naturaleza que ofrece acampar, pero sin sacrificar comodidad. Se incorpora el restaurante Kairos, integrado de forma orgánica al entorno natural. Además, incluye un spa, espacios de bienestar y áreas comunes concebidas bajo principios de apertura, integración y bajo impacto.
Cada suite integra dormitorio, baño, tina exterior, terraza y áreas de descanso en un solo espacio continuo. Tienen una piscina privada y una apertura de hasta 360 grados que crean una experiencia inmersiva y sin barreras con la naturaleza.
Las estructuras que se preparan para el hotel forman parte de un sistema arquitectónico desarrollado durante más de dos décadas por la firma internacional Escape Nomade especializada en tented architecture, con proyectos en selvas tropicales, desiertos, zonas costeras y regiones de clima extremo alrededor del mundo.
El concepto surge de la experiencia de su fundadora, una diseñadora europea con trayectoria en proyectos humanitarios y de conservación, y ha evolucionado hasta posicionarse como un referente global en el diseño hotelero contemporáneo.
Sus villas fueron diseñadas y manufacturadas por Escape Nomade en Indonesia, con materiales seleccionados de proveedores internacionales por su resistencia a la humedad, la salinidad y las variaciones climáticas, e integran soluciones avanzadas de ventilación, aislamiento y climatización que garantizan confort y operación continua.
El proyecto prioriza la contratación local y los encadenamientos productivos con proveedores de la zona, incluyendo servicios, alimentos, mantenimiento, transporte y experiencias turísticas, contribuyendo activamente al crecimiento económico y la profesionalización del sector en la región
El hotel forma parte de la visión integral de Místico como comunidad costera, que contempla más de 30 millas de senderos y vías acuáticas, áreas recreativas y zonas de conservación, bajo un enfoque que busca equilibrio entre desarrollo económico y respeto ambiental y además se integra a The Costa Rica Collection, una exclusiva plataforma de turismo de lujo y gestión de viajes boutique, fortaleciendo su propuesta en el Pacífico Central con experiencias personalizadas, sostenibles y de alto nivel.