Costa Rica: Amarena Canvas Beach Hotel llega con inversión de US$4 millones

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El proyecto se desarrolla dentro de Místico Comunidad de Playa, una comunidad costera planificada que integra conservación, recreación, deporte, cultura y desarrollo turístico ordenado, en una de las zonas con mayor proyección del Pacífico Central.

Por revistaeyn.com El desarrollo costero Místico, ubicado en Playa Hermosa del Pacífico Central, Costa Rica, avanza con la inauguración de Amarena Canvas Beach Hotel, que se incorpora en la zona con una de las tendencias más relevantes del turismo internacional contemporáneo: luxury tented villas, bajo la filosofía de “living without walls”, o vivir sin paredes. Con una inversión de más de US$4 millones, Amarena contempla 16 villas de lujo estilo “tent”, distribuidas en distintas categorías, con áreas aproximadas de 50 y 100 metros cuadrados, posicionándose como una propuesta que impulsa el desarrollo turístico sostenible y la dinamización económica de la zona.

“En Místico creemos que el desarrollo bien planificado puede convivir con la conservación. Amarena Canvas Beach Hotel nace bajo esta convicción, integrándose al paisaje de Playa Hermosa y promoviendo una forma de hospitalidad consciente y responsable”, explica Carlos Arguedas, Gerente de Operaciones. La filosofía “living without walls” propone una experiencia de hospedaje donde los espacios se abren completamente al entorno natural, sin recurrir a edificaciones permanentes de alto impacto. En lugar de estructuras tradicionales, el hotel contará con villas tipo tienda de lujo, diseñadas para integrarse al paisaje costero y permitir una conexión directa con el mar, la vegetación y el clima tropical. Este concepto responde a una demanda creciente de viajeros que buscan experiencias inmersivas, privacidad, bienestar y diseño, sin renunciar al confort, la tecnología y el servicio de alto nivel. El desarrollo contempla unidades de hospedaje distribuidas en cuartos de lujo estilo “tent” que permiten vivir la cercanía con la naturaleza que ofrece acampar, pero sin sacrificar comodidad. Se incorpora el restaurante Kairos, integrado de forma orgánica al entorno natural. Además, incluye un spa, espacios de bienestar y áreas comunes concebidas bajo principios de apertura, integración y bajo impacto.