Empresas & Management

Invierten más de US$4 millones en construcción de Áltimo Medical Center en El Salvador

El centro, ubicado en el departamento de Santa Ana, cuenta con laboratorio clínico, área de atención prehospitalaria, tres quirófanos debidamente equipados y 21 habitaciones.

Por revistaeyn.com Con una inversión superior a los US$4 millones entre fondos propios y financiamiento, Áltimo Medical Center inició operaciones en el departamento de Santa Ana, en el occidente de El Salvador, para responder a la creciente demanda de cirugías electivas y servicios hospitalarios privados de primer nivel. El centro cuenta con laboratorio clínico, área de atención prehospitalaria, tres quirófanos debidamente equipados y 21 habitaciones diseñadas para la mayor comodidad del paciente y se tiene proyectado desarrollar una nueva etapa de expansión a futuro.

Durante la construcción se generaron 1,700 empleos temporales y ya con el inicio de operaciones de Áltimo Medical Center se creando cerca de 60 empleos permanentes, con un efecto multiplicador a los diversos proveedores de insumos médicos aportando al desarrollo económico de la región. “Hemos trabajado desde 2022 en esta idea que se cristaliza hoy. Nuestro centro médico ha sido pensado para brindar la mejor atención, con altos niveles de calidad y servicios que nada deben envidiarles a los países más desarrollados” mencionó Salvador Rodríguez, presidente de la sociedad inversora. El modelo de negocio se basa en cuatro pilares estratégicos: calidez y servicio médico con calidad humana, inversión en tecnología con equipo moderno, profesionales altamente capacitados y cómodas instalaciones que garantizan seguridad tanto a pacientes como cirujanos.