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Huang, que estuvo al frente de la compañía estrella de la inteligencia artificial (IA) por más de tres décadas, reconoció en el mensaje que "no estuvo a la altura de los estándares que se esperan" y que cometió "errores graves" en su vida personal.

Por Agencia EFE El cofundador y exconsejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, admitió "la responsabilidad de sus errores" y dijo que quiere recuperar su cargo si el Consejo así lo desea, en su primer mensaje desde que dimitió el pasado jueves. "Si el Consejo de Administración decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, sería un honor atender estas peticiones y volver como director ejecutivo", aseguró Huang en un mensaje recogido por CNBC y The Wall Street Journal.

Según dijo, desde su renuncia ha recibido "una avalancha de peticiones de empleados, inversores, socios comerciales y clientes" de Nvidia para regresar como director ejecutivo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró este lunes a favor de que el empresario vuelva a liderar la compañía, al igual que el magnate Elon Musk, que se ha sumado a una campaña para apoyar a Huang y que ha recabado más de 180.000 firmas. Huang, que estuvo al frente de la compañía estrella de la inteligencia artificial (IA) por más de tres décadas, reconoció en el mensaje que "no estuvo a la altura de los estándares que se esperan" y que cometió "errores graves" en su vida personal. El pasado jueves, dimitió sus funciones con carácter inmediato después de que se desvelara que había mantenido al menos tres relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con una empresaria chica acusada por los servicios de inteligencia estadounidenses de espiar para Pekín. Las otras dos las mantuvo con empleadas de la compañía que dirigía.