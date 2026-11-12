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Jensen Huang, de convertir a Nvidia en un gigante de la IA a dimitir tras escándalo

Nacido el 17 de febrero de 1963 en Tainan (Taiwán), Huang, de 63 años, llegó a Estados Unidos en 1973, a los nueve años, junto a su hermano mayor y se instaló con su familia dos años después en Oregón, donde cursó secundaria antes de estudiar Ingeniería Electrónica en la Universidad Estatal de Oregón.

Por Agencia EFE El cofundador de Nvidia, Jensen Huang, dimitió como presidente, consejero delegado y miembro del consejo de administración de la tecnológica, convertida en uno de los gigantes mundiales de la inteligencia artificial (IA), en medio de una crisis por sus relaciones extramatrimoniales y sus supuestos vínculos con una empresaria señalada como presunta agente china por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. En su lugar, Nvidia nombró consejera delegada interina a su directora financiera, Colette Kress. Nacido el 17 de febrero de 1963 en Tainan (Taiwán), Huang, de 63 años, llegó a Estados Unidos en 1973, a los nueve años, junto a su hermano mayor y se instaló con su familia dos años después en Oregón, donde cursó secundaria antes de estudiar Ingeniería Electrónica en la Universidad Estatal de Oregón, donde se graduó en 1984, y obtener un máster en la misma especialidad por la Universidad Stanford en 1992.

Tras graduarse, trabajó en la empresa de microprocesadores Advanced Micro Devices (AMD) entre 1984 y 1985, y ocupó distintos cargos en el fabricante de chips LSI Logic entre 1985 y 1993. Ese mismo año, cofundó Nvidia junto a los ingenieros Chris Malachowsky y Curtis Priem, asumió desde el principio los cargos de presidente y consejero delegado, que mantuvo durante 33 años, hasta su dimisión este jueves. La compañía comenzó centrada en el diseño de procesadores gráficos (GPU) para videojuegos, pero evolucionó hasta convertirse en el principal proveedor mundial de chips para el desarrollo de inteligencia artificial (IA), un negocio que ha impulsado su crecimiento hasta situarla entre las empresas de mayor valor bursátil del mundo. Nvidia superó los US$3 billones de capitalización en 2024 y rebasó los cinco billones en octubre de 2025, un hito sin precedentes en los mercados financieros.

Carrera de éxito marcada por una salida abrupta

A comienzos de noviembre, Huang reconoció ante sus empleados que había sido infiel a su esposa y pidió disculpas por haber traicionado la confianza de su familia y sus trabajadores, después de que trascendiera su relación extramatrimonial con Alice Huang, una empresaria china a quien los servicios de inteligencia estadounidenses señalan como presunta agente de Pekín. El consejo de administración de la empresa abrió una investigación independiente sobre el caso, mientras que medios estadounidenses informaron posteriormente de otra supuesta relación extramatrimonial de Huang con Kimberly Powell, una alta ejecutiva de la compañía al frente de su división de salud, información que Huang no ha confirmado públicamente.