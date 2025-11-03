Kimberly-Clark acuerda compra de Kenvu (Tylenol) en operación valorada en US$48.700 millones

POR EFE

La multinacional estadounidense Kimberly-Clark anunció el lunes que ha llegado a un acuerdo para comprar Kenvue, empresa propietaria del popular medicamento Tylenol, en una operación valorada en 48.700 millones de dólares, creando así un gigante de productos de consumo básico.

La operación combina efectivo y acciones y se espera que la transacción se concrete en el segundo semestre de 2026.

Este acuerdo se traduce en la reunión en una sola empresa de marcas como Huggies, Kleenex, Band-Aid y Tylenol. "Esta transacción une a dos emblemáticas compañías estadounidenses para crear una cartera combinada de productos complementarios, que incluye diez marcas multimillonarias, presentes en casi la mitad de la población mundial en todas las etapas de la vida", anota hoy en un comunicado Kimberly-Clark.