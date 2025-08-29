Subway inaugura su restaurante número 100 en El Salvador y planea desarrollar más

Por revistaeyn.com

Subway celebra 30 años de presencia en El Salvador con la apertura de su restaurante número 100 en el país. Con esta inauguración, la marca consolida su liderazgo como la cadena de franquicias de comida rápida con el mayor número de restaurantes en El Salvador.

A largo de estos 30 años se ha invertido aproximadamente US$20 millones en aperturas y remodelaciones de los 100 locales. Con el inicio de la nueva operación, la marca genera empleo directo para más de 1.000 salvadoreños.