Subway inaugura su restaurante número 100 en El Salvador y planea desarrollar más

A largo de 30 años, Subway ha invertido aproximadamente US$20 millones en aperturas y remodelaciones y genera empleo directo para más de 1.000 salvadoreños.

    El nuevo local se encuentra en El Encuentro Zacatecoluca, ubicado en el municipio de La Paz Este y cuenta con 100 metros cuadrados. Foto de cortesía
2025-08-29

Por revistaeyn.com

Subway celebra 30 años de presencia en El Salvador con la apertura de su restaurante número 100 en el país. Con esta inauguración, la marca consolida su liderazgo como la cadena de franquicias de comida rápida con el mayor número de restaurantes en El Salvador.

A largo de estos 30 años se ha invertido aproximadamente US$20 millones en aperturas y remodelaciones de los 100 locales. Con el inicio de la nueva operación, la marca genera empleo directo para más de 1.000 salvadoreños.

La compañía prevé abrir 2 restaurantes adicionales en lo que resta del 2025 y esperan cerrar el 2026 con 110 ubicaciones.

El nuevo local se encuentra en El Encuentro Zacatecoluca, ubicado en el municipio de La Paz Este y cuenta con 100 metros cuadrados. Este restaurante incorpora el concepto Fresh Forward, convirtiéndose en el restaurante número 72 del país con este diseño que ofrece espacios más comfortables y modernos.

“Este logro es fruto del esfuerzo y la dedicación de nuestros franquiciados y Artistas del Sándwich, quienes durante tres décadas han estado comprometidos con ofrecer productos de la mas alta calidad y brindar el mejor servicio posible para ganarse la confianza y preferencia de nuestros clientes", dijo Alejandro Menéndez, Master Franchisee para Subway en El Salvador.

