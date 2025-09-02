Insisten en regulación regional de etiquetado de alimentos y bebidas mediante reglamento

La Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB) subraya la importancia de que el etiquetado frontal de alimentos y bebidas en Centroamérica sea regulado de manera regional, mediante un Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA).

Este proceso se inició oficialmente a finales de junio de este año, durante la Reunión del Consejo de Ministros de Integración Económica (Comieco), con el propósito de evitar la imposición de barreras no arancelarias al comercio regional.

"La adopción de medidas unilaterales en esta materia no solo generaría distorsiones en el comercio de alimentos y bebidas en la región, sino que también pondría en riesgo los avances en la integración económica centroamericana, afectando la competitividad de la industria y limitando el acceso de los consumidores a una oferta diversa y asequible de productos", señala la Alianza.

Los años de trabajo de articulación y consenso en torno a la actualización del RTCA sobre etiquetado nutricional reflejan el compromiso de la región con soluciones conjuntas y equilibradas.